MediaTek, il chipmaker taiwanese attivissimo tanto nel settore smartphone quando in tanti altri campi della tecnologia, ha lanciato sul mercato il suo primo modem 5G T700 in collaborazione con Intel, che sarà integrato ai laptop in uscita nel 2021.

Mediatek: il modem 5G T700 sarà integrato nei top gamma del Project Athena di Intel

Ma quale sarà il target del nuovo modem 5G T700 per laptop di MediaTek? Le intenzioni di Intel sono quelle di integrarlo nei notebook di fascia alta facenti parte di Project Athena. Ma come è strutturata la partnership tra il chipmaker americano e quello taiwanese? Se Intel definisce le specifiche delle soluzioni 5G, MediaTek si occupa dello sviluppo e della produzione. Intel inoltre effettua la validazione e sviluppa i driver dedicati al sistema operativo.

Ma quali sono le specifiche del MediaTek T700 realizzato con Intel? Esso ha un supporto per le reti sub-6 GHz 5G sia SA che NSA. Tra l'altro, il chip è saldato su una scheda molto piccola con interfaccia M.2, esattamente la stessa delle SSD PCIe NVMe. Attualmente però, non si conosce la velocità massime che raggiunge in download ed upload, ma sulla carta esso sarà molto capace e soprattutto a bassi consumi.

Quali saranno i primi produttori ad adottare il MediaTek T700 sviluppato con Intel? Stando alle promesse del chipmaker americano, HP e Dell faranno da apripista per questo modem, ma chissà che non arrivi anche per Xiaomi e Redmi.

