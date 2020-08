MediaTek Dimensity 1000+ è (quasi) il più potente di tutti nei benchmark

Se si guarda al mondo dei benchmark, le soluzioni più potenti rimangono ancora ad appannaggio di Qualcomm, ma MediaTek non vuole essere da meno. Il lancio del Dimensity 1000+ ha palesato la volontà di proporre un chip in grado di offrire prestazioni particolarmente elevate. In passato il chipmaker taiwanese non ha mai brillato in quanto a performance, puntando ad un target più tipicamente mid-range, con risultati ancora oggi ottimi.

LEGGI ANCHE:

MediaTek ha finito i SoC: niente più chip 4G per molti mesi

I nuovi benchmark dimostrano la grande potenza del MediaTek Dimensity 1000+

Che il MediaTek Dimensity 1000+ sia molto potente non lo diciamo noi, non avendolo ancora testato con mano, bensì il team Antutu. Nella classifica top 10 il SoC MediaTek ha addirittura conquistato il secondo posto, posizionandosi subito sotto allo Snapdragon 865 per quanto con un certo distacco. Sul gradino più basso del podio c'è il precedente Snapdragon 855+: vediamo quali sono le specifiche di questi tre SoC a confronto.

Qualcomm Snapdragon 865 – 7 nm Kryo 585 1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz GPU Adreno 650 a 587 MHz LPDDR5 2750 MHz

MediaTek Dimensity 1000+ – 7 nm Cortex-A77/A55 4 x 2,6 GHz + 4 x 2 GHz GPU Mali-G77 MC9 LPDD4X 1866 MHz

Qualcomm Snapdragon 855+ – 7 nm Kryo 485 1 x 2,96 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz GPU Adreno 640 a 675 MHz LPDDR4X 2133 MHz



Il resto della classifica vede in quarta posizione l'HiSilicon Kirin 990 5G di Huawei, seguito dallo Snapdragon 855 e il Kirin 990 4G. Più in basso ritroviamo altri SoC sempre di MediaTek, come il Dimensity 1000L e il Dimensity 820. Insomma, dopo tanti anni MediaTek torna a far parlare di sé, per quanto per il momento i prodotti high-end rimangano confinati in Cina. Per ora c'è solo iQOO Z1 ad integrare il Dimensity 1000+ e quasi sicuramente non lo vedremo in Europa.

Si vocifera che la serie Honor V40 possa utilizzarlo, ma anche in questo caso è altamente improbabile che venga portata in Europa causa ban USA. Più probabile che sia uno fra Xiaomi e Redmi a portare le soluzioni premium di MediaTek in occidente, senza dimenticarci di OPPO.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu