LG Velvet: ora è possibile sbloccare il bootloader

Il nuovo modello Velvet è l'ultima fatica del brand asiatico dedicato alla fascia media, una soluzione dall'aspetto premium e che nasconde alcune caratteristiche da smartphone top (qui trovate la nostra recensione). Siete interessati a sbloccare il bootloader del vostro fidato LG Velvet? Da ora è possibile tramite la procedura ufficiale, pubblicata direttamente sul portale del brand.

Come effettuare lo sblocco del bootloader di LG Velvet tramite il tool online ufficiale

Come si vede anche dallo screen in alto, LG Velvet è entrato nella lista dei dispositivi di cui è possibile sbloccare il bootloader. Si tratta della versione europea dello smartphone, precisamente le varianti con le sigle LMG900EM, LMG900EMW, LMG900EMX ed LMG900D. Per scovare il numero del vostro modello non dovrete far altro che entrare in Impostazioni, Sistema, Informazioni telefono.

Per effettuare lo sblocco del bootloader di LG Velvet non dovrete far altro che recarvi sulla pagina dedicata (la trovate qui) e seguire la procedura per ottenere la chiave di sblocco univoca. Sia questo passaggio che il resto della procedura sono illustrati in modo preciso, con tutti i dettagli del caso. In soldoni, per avere la chiave di sblocco (che sarà inviata tramite email) bisognerà inserire IMEI e ID dispositivo nel tool di verifica online.

