Sebbene le specifiche del Velvet, che abbiamo recensito, siano comunque incluse in una fascia tra virgolette media, il suo costo non lo è di certo né in Corea del Sud né in Italia. Quindi, con il nuovo LG Q92 5G abbiamo finalmente il vero medio gamma del brand con l'ultima tecnologia di connessione anche nel prezzo.

LG Q92 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche

Il design di LG Q92 5G è sicuramente originale e prende un form factor che si stacca da quanto era stato il leit motiv del brand finora e rimescola quanto visto nel Velvet. Se ci fate caso, esso somiglia sia un po' ad iPhone 11 e proprio il Velvet dietro, sia ai Samsung Galaxy davanti, probabilmente per dare un tocco “sudcoreano” al tutto.

Passando alle specifiche, ci troviamo davanti ad una scheda tecnica di tutto rispetto, grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 765G Octa-Core da 2.4 GHz. Ma non solo, perché troviamo su LG Q92 5G anche un display LCD IPS da 6.67″ Full HD+ 20:9 con punch-hole dove è alloggiata la selfie camera da 32 MP. Proprio per la fotocamera, troviamo un modulo quadruplo da 48 + 8 + 5 + 2 MP con grandangolare, macro e sensore di profondità.

Per la memoria, su LG Q92 sono presenti 6 GB di RAM e 128 di storage, espandibili fino a 2 TB tramite micro SD. In più, per la batteria è presente un modulo da 4000 mAh con ricarica da 15W. Interessante anche le certificazioni IP68 e MIL-STD-810G che lo rendono davvero resistente. Non mancano poi Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi Dual-Band e ovviamente la connessione 5G.

LG Q92 5G – Prezzo e disponibilità

Ma quanto costa il nuovo medio gamma? Arrivato da poche ore in Corea del Sud, il nuovo LG Q92 5G arriva ad un prezzo di 499.000 Won, circa 360€ al cambio. Come per il Velvet, ci si aspetta arrivi anche in Italia, ad un costo non lontanissimo da quello coreano.

