Il Covid-19, come abbiamo vissuto sulla pelle in questi mesi, ha cambiato inevitabilmente le nostre abitudini ed una di queste riguarda l'indosso della mascherina. C'è chi come Xiaomi ha lanciato un modello tramite i propri partner Mijia e Huami e sebbene fossero comunque innovative ed in un certo senso smart, non avevano un'interazione da remoto tramite smartphone. La mascherina LG PuriCare Wearable Air Purifier invece vi segnala tramite notifica anche quando cambiare i filtri.

LG: la mascherina smart con purificatore d'aria PuriCare Wearable Air Purifier arriverà ad IFA 2020

La mascherina smart LG, già nel design, sembra uscita da un videogame post-apocalittico, con il suo colore grigio, il suo LED di notifica ed i suoi mini-condotti di ariazione. I filtri immessi nella LG PuriCare Wearable Air Purifier sono con tecnologia H13 HEPA, come quelli presenti nei purificatori d'aria di casa. Inoltre, sono presenti dei sensori in grado di calcolare il ciclo ed il volume del respiro dell'indossatore ed in base a ciò regola la velocità delle sue ventole.

LG inoltre, per la sua mascherina smart PuriCare Wearable Air Purifier ha pensato anche ad un sistema di indosso in grado di ridurre al minimo le perdite d'aria intorno al naso ed al mento, così da indossarla per ore. La batteria da 820 mAh garantisce inoltre ben 8 ore di autonomia a bassa potenza e 2 ad alte prestazioni. Infine, potrete monitorare lo stato di qualità del prodotto tramite l'app mobile per Android ed iOS LG ThinQ, che vi invierà una notifica quando è momento di cambiare i filtri.

In ogni caso, la nuova mascherina smart LG PuriCare Wearable Air Purifier vedrà la luce alla kermesse tecnologica di Berlino IFA 2020, che verrà ospitata dal 3 al 5 settembre 2020. Non ci sono notizie in merito al prezzo o la disponibilità all'acquisto.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu