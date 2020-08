Quando si legge Lenovo sopra un PC Desktop o un notebook, ne riconosciamo da subito la qualità e le diverse line up del brand hanno tutte specifiche peculiari e mirate a vari settori. Tra queste, arrivano i nuovi portatili il convertibile Yoga 9i, l'ultra-sottile Slim 9i ed il laptop da gaming Legion Slim 7i.

I nuovi Lenovo Yoga 9i, Slim 9i e Legion Slim 7i arrivano in Italia: tutta la potenza per la produttività e per il gaming in un corpo sottile

Lenovo Yoga 9i e Slim 9i

Partendo dal convertibile Lenovo Yoga 9i, ci troviamo davanti ad un prodotto molto potente, oltre che sottile e pensato per la mobilità. Infatti, sia che esso sia da 14″ o da 15.6″, avremo una soluzione pensata per il meglio della produttività e della creatività, con CPU aggiornatissime per il 14″ che sarà tra i primi con Intel Core di prossima generazione, mentre per il 15.6″ troveremo gli Intel Core i7/i9 della serie H di Decima Generazione. Ma se per quello più compatto avremo una scheda grafica integrata, sempre Intel, su quello più ampio troveremo la potente NVidia GeForce GTX 1650 Ti.

Quanto alle memorie, troveremo 8/12/16 GB RAM e 256/512 GB o 1 TB SSD per il 14″ e 12/16 GB RAM e 256/512 GB o 1/2 TB SSD sul 15.6″. Per i display, troveremo un convertibile IPS sia con risoluzione Full HD che in risoluzione 4K Ultra HD, per non farsi mancare nulla. Disponibile per il convertibile più piccolo anche una finitura in pelle.

Passando al Lenovo Yoga Slim 9i invece, troviamo un notebook classico ma altrettanto potente, con la stessa configurazione hardware del 14″ della versione convertibile. Anch'esso, come il fratello, avrà audio Dolby Atmos, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 e 3 porte USB-C Thunderbolt, ma differisce da esso per un peso molto più leggero da 1.26 kg (il 9i pesa 1.4 kg), una webcam con infrarossi, TOF e ALS e doppio microfono, oltre agli speaker frontali. Anch'esso sarà disponibile con finitura in pelle.

Legion Slim 7i

Ultimo ma non ultimo, uno dei sogni dei gamer: Lenovo Legion Slim 7i è un notebook da gaming leggerissimo (1.8 kg) e prestante, da portare praticamente ovunque. Quanto alle specifiche, troviamo una CPU molto prestante che parte da i5-10300H ed arriva al meglio della Serie Core i9-10980HK. Per la scheda grafica dedicata, partiamo dalla NVidia GeForce GTX 1650 Ti fino ad arrivare alla RTX 2060 con Max-Q Design. Per il comparto RAM, sono presenti due versioni da 8/16/32 GB da 3200 e 2933 MHz DDR4. Con le SSD troviamo una M.2 NVMe PCIe da 512 GB o 1/2 TB.

Per i display troviamo soluzioni da 15.6″ con risoluzione 4K UHD e Full HD fino a 144 Hz. La tastiera retroilluminata può essere una soluzione Corsair iCUE RGB. Inoltre, con la tecnologia TrueStrike vi sembrerà di giocare con una tastiera meccanica da PC Desktop. Non mancano poi 2 porte Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 e la Lenovo Legion BoostStation eGPU una dock grafica opzionale portatile utile per boostare le prestazioni di gioco dello Slim 7i.

Lenovo Yoga 9i, Slim 9i e Legion Slim 7i ufficiali in Italia – Prezzo e disponibilità

I nuovi notebook Lenovo Yoga 9i e Slim 9i saranno disponibili in Italia a partire da fine 2020 al prezzo di 1599.26 e 1999.26 €. Mentre per il Legion Slim 7i e la BoostStation eGPU, la disponibilità ed il prezzo italiano saranno comunicati in seguito.

