Lenovo stuzzica i fan: ThinkPad X1 Fold compare in un nuovo video

Durante il CES 2020, tenutosi solo qualche mese fa, Lenovo ha ufficializzato la commercializzazione del suo dispositivo pieghevole, ovvero Lenovo ThinkPad X1 Fold. Durante quella conferenza, però, non venne rilasciata alcuna data di lancio, precisando solo che la vendita sarebbe partita proprio nel corso di quest'anno. Ora sembra che sia davvero tutto pronto, almeno stando a quanto mostrato nell'ultimo teaser pubblicato su Weibo dall'azienda stessa.

Aggiornamento 20/08: un altro video mostra nuovamente il pieghevole di Lenovo. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

ThinkPad X1 Fold pesa solo 999 grammi

Da quello che è possibile vedere all'interno dell'ultimo teaser ufficiale, il brand ha voluto specificare solo il peso del prodotto. Si nota, infatti, come sia stata riportata un'immagine del dispositivo, condita da una cifra in basso a destra. Qui viene indicato, dunque, come tale device pesi solo 999 grammi, senza fare alcuna menzione alla data di rilascio sul mercato di tale prodotto. Nonostante questo, però, non dovrebbe mancare poi molto alla commercializzazione di Lenovo ThinkPad X1 Fold, almeno in Cina. Durante il CES, infatti, venne chiaramente indicata la metà del 2020 come possibile periodo di arrivo sul mercato di questo device.

A bordo di questo dispositivo, vi ricordo, dovrebbe trovare spazio un pannello OLED, ovviamente flessibile, da 13,3″ e con risoluzione 2048 x 1536 pixel. Non mancherà, poi, un SoC Intel coadiuvato dalla presenza di 8GB di RAM e di un SSD da 1TB, così come Windows 10. Oltre questi dettagli, però, conosciamo poco altro. Speriamo, quindi, che ben presto l'azienda ufficializzi la vendita di tale prodotto, così da saperne un po' di più.

Aggiornamento 20/08

Compare ancora una volta il Lenovo ThinkPad X1 Fold, stavolta all'interno di un video. Ne abbiamo raccolto un estratto, che potete vedere nell'immagine qui sotto, dove è possibile notare un particolare. L'azienda fa leva, infatti, proprio sulle dimensioni del prodotto e, in particolar modo, sul suo peso. Nonostante tutta la tecnologia montata a bordo di questo prodotto, infatti, il peso è inferiore ai 1.000 grammi.

