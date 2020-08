L'aumentare delle ore davanti al PC, negli ultimi tempi, ha richiesto spesso degli accessori atti a ridurre la stanchezza degli occhi a contatto con i monitor. Per questo, le lampade regolabili sono diventate fondamentali al fine di migliorare l'esperienza. E soprattutto se l'esperienza principale è quella da gaming, una soluzione dedicata è quello che ci vuole. Lenovo lo sa bene e lancia la sua lampada da monitor Legion Gears, ad un prezzo davvero interessante.

Lenovo Legion Gears: ecco la lampada da monitor rivale economica di Baseus iWok e Xiaomi Mijia

Come abbiamo potuto apprendere nei mesi scorsi, le lampade da monitor di punta sul mercato cinese sono due: la Baseus iWok e quella di Xiaomi Mijia presentata in giugno. Ora però pare che non sarà più così, in quanto si aggiunge un player niente male alla contesa: la Lenovo Legion Gears è una lampada da monitor antiriflesso con funzione adattiva che si regola in base alla luminosità della luce ambientale. La resa cromatica è inoltre di livello elevato, raggiungendo gli Ra95, che garantisce un'ottima esperienza gaming e nei lavori di content creation.

Inoltre, essa è ovviamente regolabile in base alle proprie esigenze, e può essere ricaricata tramite Type-C ed è costruita con un design ottico asimmetrico. Insomma, ci sono tutti i presupposti affinché possa essere preferita alle altre soluzioni, anche perché la lampada da monitor Lenovo Legion Gears ha un prezzo più basso delle concorrenti, costando solo 149 yuan, circa 18€ al cambio.

