La metà di agosto rappresenta per i brand e gli utenti un periodo ancora di vacanze, ma con un occhio alla programmazione del lavoro o della scuola, quindi con i vari Back to School come quello ASUS, MediaWorld, Honor e Geekbuying, potete trovare il prodotto che più vi torna utile. Anche Lenovo ha lanciato la sua iniziativa Back to School con sconti fino al 26% su tantissimi notebook selezionati del brand grazie al Coupon dedicato.

Fino al 26% di sconto sui notebook selezionati Lenovo | Coupon

Per poter accedere all'interessante sconto fino al 26% di Lenovo, bisognerà applicare il Coupon dedicato BACKTOSCHOOL, che vi permetterà quindi di approfittare della vantaggiosa offerta. Di seguito, alcuni intriganti notebook che potrebbero fare al vostro caso.

Lenovo IdeaPad 3 15

Il primo della lista per il Back to School è il Lenovo IdeaPad 3 15, sostanzioso notebook entry-level dotato di CPU AMD Ryzen 7-3700U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD NVMe, oltre ad un display da 15.6″ Full HD antiriflesso. Al prezzo scontato di 610€ diventa davvero imperdibile. Nel caso voleste la versione con Intel Core i5 di decima generazione, è anch'essa in sconto a 643€.

Lenovo ThinkPad E14

Per chi cerca qualcosa di più prestante, si può valutare l'acquisto del Lenovo ThinkPad E14, che con i5-10210U, 8 GB di RAM e 256 GB SSD NVMe, con display da 14″ Full HD antiriflesso a 250 nit, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 che in sconto con Coupon arriva a 845€.

Lenovo IdeaPad Gaming 3

Infine, se necessitate di una buona macchina da gaming ad un prezzo molto inquadrato, potete valutare il Lenovo IdeaPad Gaming 3, che con il suo display da 15.6″ Full HD WVA antiriflesso, CPU Intel i5-10300H, GPU dedicata NVidia GeForce GTX 1650 Ti con 4GB di VRAM GDDR6, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD a soli 879€ è una delle soluzioni più convenienti sul mercato.

Questi ed altri prodotti sono disponibili sul sito ufficiale di Lenovo, di cui vi lasciamo il link che rimanda all'iniziativa delle offerte Back to School.

Lenovo Back to School | Link

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu