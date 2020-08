LEMFO S20, lo smartwatch ultra economico con ECG è in offerta a 14€

La funzionalità dell'ECG negli smartwatch è sempre più richiesta e, in virtù di questa così incessante domanda, sono tantissime le aziende che hanno cercato di correre ai ripari. Tra le diverse soluzioni più o meno plausibili, oggi vi segnaliamo l'offerta di Gearbest che porta in sconto il LEMFO S20, con IP68 ed ECG a poco più di 14€.

LEMFO S20: lo smartwatch low cost con ECG è in sconto con coupon

Lo smartwatch LEMFO S20, infatti, oltre ad essere ultra economico, cerca di offrire un'esperienza utente di buon livello, annoverando tra le specifiche hardware un display touch da 1.4″, ECG + PPG, modalità sport ed integrazione con attività fisica che sfruttano l'impermeabilità IP68.

Oltre alle feature appena elencate, il LEMFO S20 porta con se anche una certa dose di stile, con quadrante tondo con display 2.5D, finiture lucide e cinturino intercambiabile da 20 mm. Per acquistarlo al prezzo di circa 14€ non dovrete far altro che seguire le indicazioni contenute all'interno del box coupon, applicando il codice sconto suggerito in fase di check out.

