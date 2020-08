JIMMY JV85 Pro è ufficiale e lancia la sfida Dyson, Dreame e Roborock

Arriva JIMMY JV85 Pro, l'ultima nata tra le scope elettriche senza filo a tecnologia ciclonica del brand partner di Xiaomi. Frutto di più di un anno di intensivo lavoro del team di Ricerca e Sviluppo della compagnia, la JV85 Pro è un aspirapolvere tutto potenza con alcune caratteristiche peculiari come il tubo principale flessibile. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio JIMMY JV85 Pro, compresi tutti i dettagli sulle specifiche ed il prezzo di vendita.

JIMMY JV85 Pro ufficiale: tutto sul nuovo aspirapolvere ciclonico

Design e caratteristiche

Uno dei punti di forza del nuovo aspirapolvere ciclonico di JIMMY è la presenza della tecnologia brevettata Horizontal Cyclone, la quale permette una filtrazione ancora più efficiente rispetto ai precedenti modelli, mentre il filtro HEPA cattura e trattiene il 99.97% delle particelle, fino a 0.03 micron. Parlando di potenza, JIMMI JV85 Pro è equipaggiata con un motore brushless digitale da 100.000 giri al minuto, con una potenza di ben 200 AW: insomma, l'aspirazione è efficiente fin dal primo passaggio, rendendo le pulizie molto più rapide e “indolori”.

Autonomia e feature

Il tubo principale snodabile permette di raggiungere gli angoli più difficili senza doversi piegare; inoltre il suo peso ridotto e la particolare angolatura dell'impugnatura concorrono ad aumentare il confort durante l'uso. Grazie al display digitale è possibile visualizzare in modo facile ed intuitivo l'autonomia residua e le varie modalità d'uso. A proposito di autonomia, il nuovo aspirapolvere ciclonico JIMMI JV85 Pro è in grado di spingersi fino ai 70 minuti di utilizzo; in più la batteria è estraibile, quindi oltre a poter essere caricata con praticità e separatamente, è sostituibile con una eventuale unità di scorta.

JIMMY JV85 Pro – Prezzo e disponibilità

Il prezzo della nuova scopa elettrica senza fili ciclonica JIMMI JV85 Pro è di 369€ sul sito ufficiale del brand (la trovate qui), quasi il 50% in meno rispetto a nomi molto più blasonati, eppure con specifiche comparabili. Se siete interessati all'acquisto vi segnaliamo un'interessante promo: per tutto il mese di agosto, acquistato la JV85 Pro, con solo 1€ in più è possibile ricevere il nuovo stiratore verticale JIMMY GT306.

Per accedere alla promo non dovrete far altro che aggiungere la JV85 Pro al carrello e spuntare l'opzione per ricevere lo stiratore verticale a 1€. L'aspirapolvere ciclonico sarà consegnato in 24/48 ore lavorative; una volta ricevuto basterà condividere una foto o un breve video sul social preferito (Facebook, Instagram o TikTok) taggando il profilo di JIMMY e quello di tre amici. Dopodiché basterà contattare tramite messaggio sui social o via mail il team di JIMMY entro il 15 settembre per reclamare il premio. Lo stiratore verrà spedito entro il 30 settembre 2020 mentre per tutti i dettagli qui trovate il regolamento completo.

