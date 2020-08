Accattivanti, sulla carta potenti e soprattutto dal rapporto qualità/prezzo interessante, così possiamo riassumere gli smartphone di iQOO. Il più giovane brand a catturare l'attenzione degli utenti cinesi (ma anche quelli occidentali che sperano in un approdo fuori dai confini della Cina) ha in mente di espandere il proprio concetto di azienda, magari creando un ecosistema. Infatti, sono stati depositati le richieste di marchio registrato iQOOBOOK e iQOO PAD, presumibilmente un notebook ed un tablet.

Aggiornamento 24/08: iQOO PAD pare essere molto vicino al lancio, con interessanti novità per il gaming. Trovate tutto in fondo all'articolo.

iQOO PAD e iQOOBOOK, presto vedremo il primo tablet ed il primo notebook del brand?

A depositare le richieste di marchio registrato ci ha pensato la “casa madre” Vivo, che all'ente cinese ha richiesto la registrazione dei nomi iQOO PAD e iQOOBOOK, che lasciano davvero poco spazio ai dubbi su che tipo di prodotti possano essere. Un tablet ed un notebook sono sicuramente prodotti che tirano, considerando l'esplosione della produttività in movimento degli ultimi anni.

Per iQOO si tratta sicuramente di un principio di ecosistema, che per ora comprende gli smartphone, tra cui il prossimo modello 5 Pro con carica a 120W e anima da gaming, le cuffie ed il joypad per mobile, presentati insieme allo Z1. Le mire del brand però, rispetto ad altri marchi giovani come Redmi e Realme, si spostano su prodotti consumer veri e propri, piuttosto che accessori. Non è escluso però, che in seguito arrivino prodotti smart di ogni genere, come ogni azienda cinese tech che si rispetti.

iQOO PAD è in arrivo e sarà un tablet pensato per il gaming | Aggiornamento 24/08

Dopo essere stato registrato come marchio, iQOO PAD, il primo tablet del brand, sarà presto realtà. Infatti, dalle notizie trapelate dai leaker di Weibo Really Asen Jun e Digital Chat Station, pare che la sua uscita sia imminente e che sarà un tablet totalmente ottimizzato per il gaming, grazie al suo sistema di dissipazione di calore, al display con un alto refresh rate e la funzione di ricarica rapida.

Al momento purtroppo, non si conosce molto altro in merito ai presunti notebook e tablet di iQOO, ma siamo convinti che hanno in serbo prodotti di ottima resa.

