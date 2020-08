È passato soltanto qualche mese dal lancio della serie iQOO 3 ma a quanto pare è già tempo di quella relativa ad modelli della gamma 5. Il produttore sarebbe intenzionato a rinnovare completamente la sua fascia alta. Niente nomignoli “S”, “T” o “Pro”, ma direttamente il lancio della nuova generazione di smartphone iQOO per la fascia alta. Ed iQOO 4 non si farà? Presumibilmente no: come forse già saprete, il numero 4 non è di buon auspicio in Cina causa superstizione, pertanto non è un qualcosa che deve sorprendere, anzi. Si passa quindi direttamente ad iQOO 5, il primo smartphone con ricarica da 120W: ecco la data di presentazione e i primi dettagli.

Aggiornamento 05/08: il nuovo smartphone di iQOO compare in un teaser poster, lasciando intravedere il suo design. Inoltre il dispositivo è disponibile in preregistrazione sullo store cinese JD. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

La ricarica a 120W farà il suo debutto sulla nuova serie 5 e non mancherebbe molto

A rivelare il prossimo lancio della serie iQOO è il solito Digital Chat Station, leaker di settore che ultimamente si sta rivelando piuttosto scatenato con i leak. Il periodo non è ancora ben circoscritto ma si parla di questo mese di agosto, pertanto non sarebbe necessario attendere ancora molto.

Cosa aspettarsi da iQOO 5? Provando a fare 2+2, è plausibile che il produttore si rivolga a Qualcomm per i chipset da implementare. Probabilmente ci sarà in ballo lo Snapdragon 865+, anche se non è da escludere che possa essere esclusivo della possibile variante Pro. Tuttavia, iQOO è da sempre votata alla potenza bruta, pertanto non sarebbe nemmeno così strano che lo Snap 865 liscio non venga preso in considerazione. Un altro aspetto abbastanza certo è l'utilizzo della nuovissima ricarica rapida a 120W. Certificato dal TUV Rheinland, lo smartphone è già stato parzialmente mostrato alla fiera ChinaJoy 2020.

iQOO 5 con ricarica da 120W: ufficiale la data di presentazione | Aggiornamento 04/08

Dopo le indiscrezioni di alcune ore fa, ecco che arriva anche la conferma ufficiale da parte della compagnia cinese. L'azienda ha svelato la data di presentazione di iQOO 5 tramite un teaser poster dedicato (lo vedete in alto): l'uscita è fissata per il 17 agosto, nel corso di un evento in live streaming. Se osservate il particolare del poster in copertina potrete notare le diciture 120W e 15 minuti: un chiaro riferimento alla velocità e alla durata della ricarica rapida presente a bordo.

Dopo la conferma circa la data di presentazione, Vivo cominicia a snocciolare anche i primi dettagli in merito alle specifiche dello smartphone. In altro trovate una galleria di poster pubblicati in queste ore sui social cinesi, con la conferma di varie caratteristiche. iQOO 5 sarà mosso dallo Snapdragon 865 (non Plus, a quanto pare), accompagnato da memorie LPDDR5 e UFS 3.1; inoltre sappiamo che il dispositivo avrà dalla sua una batteria da 4.000 mAh con tanto di supporto alla ricarica rapida da 120W e certificazione di sicurezza TUV Rheinland.

Questo potrebbe essere il design del nuovo flagship | Aggiornamento 05/08

Sono passate solo poche ore da quanto l'azienda cinese ha annunciato la data di presentazione di iQOO 5 (fissata per il 17 agosto) e ora arrivano i primi indizi in merito al design dello smartphone. Il teaser poster che vedete in alto mostra un dispositivo “generico” in primo piano, ma in basso a destra… ecco spuntare il nuovo arrivato. Il dispositivo presenta un design particolarmente elegante, con un ampio pannello dotato di bordi curvi ed un piccolo foro in alto a sinistra per la selfie camera. Lungo il bordo destro sono visibili il bilanciere del volume ed il pulsante di accensione.

Oltre a questo teaser, l'azienda continua a pubblicare poster riguardanti la ricarica da 120W, evidenziano come sia in grado di ricaricare completamente una batteria da 4.000 mAh in soli 15 minuti. Comunque, non appena ci saranno ulteriori novità (specialmente in merito al design), provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli e le nuove immagini.

Nel frattempo iQOO 5 è già disponibile in preregistrazione sullo store JD, con circa 700 utenti interessati (nel momento in cui scriviamo). Per i meno avvezzi, la fase di preregistrazione (da non confondere con la prevendita) permette a store e produttori di avere un'idea più o meno precisa del numero di appassionati di un nuovo modello in arrivo.

