Instagram lancia Reels: arriva l’anti-TikTok

I problemi per TikTok si ampliano, stavolta però non c'entra la politica. Oltre alle note diatribe con il governo USA, il social di ByteDance deve fare i conti con la nuova feature dell'altro social votato alla multimedialità, Instagram. Infatti, la piattaforma di proprietà di Facebook ha appena lanciato per tutti, anche in Italia, Reels, un vero e proprio rivale del corrispettivo cinese.

Instagram: Reels sarà davvero l'alter ego di TikTok

Introducing Reels – a new way to create and discover short, entertaining videos on Instagram. With Reels, you can record and edit multi-clip videos with music, effects, and new creative tools. Share reels with friends on Feed or with the larger Instagram community in Explore. pic.twitter.com/Ac6s60ohJh — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) August 5, 2020

Cosa conterrà effettivamente la nuova funzione Reels di Instagram, che fino ad oggi è stata in prova nel solo Brasile? Semplicemente, tutto quello che avete visto o sentito su TikTok: video di 15 secondi da condividere sul proprio profilo, le proprie Storie o addirittura sul feed dedicato nella sezione Esplora. Potrete utilizzare tutta la musica della libreria del social network di Facebook o anche un audio registrato da voi stessi. Non mancheranno inoltre funzioni AR ed un count-down per registrare senza mani e potete anche editare il vostro contenuto. Potrete inoltre dividere unire le varie clip in una più corposa.

Quindi, in cosa differisce Instagram Reels da TikTok? Nulla! E probabilmente questo potrebbe essere un grosso problema per il social cinese, che già in questi giorni sta vedendo una massiccia migrazione dei più famosi TikToker proprio verso Instagram. E se il social americano può permettere ai creator di creare contenuti molto simili a quelli del prodotto di ByteDance, l'unica chance di sopravvivenza è effettivamente diventare una società americana e provare a recuperare terreno.

La nuova feature Reels di Instagram è attualmente in rilascio globale, quindi anche in Italia, in queste ore, probabilmente dovrete aggiornare l'applicazione per poterne beneficiare.

