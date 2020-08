Non solo smartphone top per il colosso cinese: mentre le novità in merito alla serie Mate 40 e al prossimo Kirin 9000, sembra che anche lato wearable, ci sia l'intenzione di cambiare un po' di cose. Alcuni brevetti registrati presso gli enti EUIPA e WIPO mostrano infatti un nuovo smartwatch della serie Huawei Watch, questa volta caratterizzato da un look molto diverso dal solito, che strizza l'occhio all'Apple Watch di Cupertino.

In arrivo un nuovo design per Huawei Watch? Sì, secondo questi brevetti

In altro potete vedere una serie di immagini in riferimento al brevetto dedicato al nuovo, misterioso Huawei Watch. A differenza dei soliti modelli della casa cinese, stavolta il look circolare viene messo da parte per una soluzione che ricorda gli indossabili di Apple, così come i vari dispositivi a marchio OPPO, Xiaomi e Amazfit.

Il nuovo smartwatch di Huawei arriva infatti con un design quadrato, con un ampio pannello dalle cornici ottimizzate (ed un mento leggermente più spesso) ed un pulsante posizionato lungo il bordo destro. Il retro del corpo presenta quelli che sembrano due pin, presumibilmente dedicati alla ricarica. Purtroppo non sono presenti informazioni circa i materiali e di conseguenza non è dato di sapere se si tratterà di una soluzione premium o meno.

Oltre a questo dispositivo è stato pubblicato anche un brevetto relativo ad una smartband a marchio Huawei. Anche in questo caso mancano specifiche e caratteristiche, eppure è possibile notare un dettaglio: lo spessore è più contenuto rispetto all'attuale linea di prodotti Huawei / Honor Band. Inoltre, pare che questo dispositivo avrà dalla sua un pannello curvo, in modo da migliorarne l'indossabilità. Il bordo destro presenta un pulsante fisico mentre sul retro abbiamo la sensoristica di rito.

Ovviamente è bene precisare che al momento il nuovo Huawei Watch e la smartband si sono mostrati solo in questi brevetti e non è detto che possano diventare qualcosa di più in futuro. Altro dettaglio riguarda il brand: allo stato attuale non è chiaro se si tratterà di soluzioni a marchio Huawei oppure Honor.

