Huawei Watch GT 2 Pro è pronto al lancio: ecco tutte le novità

Abbiamo potuto provare, nei mesi scorsi, Huawei Watch GT 2 e GT 2e. Si tratta di due smartwatch che hanno saputo convincerci sotto diversi aspetti, soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Sebbene questi wearable siano abbastanza limitati a livello software, offrono un'esperienza completa e davvero essenziale, senza troppi fronzoli. Sembra, però, che il brand cinese sia pronto ad introdurre sul mercato un nuovo dispositivo di questa famiglia, ovvero Watch GT 2 Pro che, stando a diverse fonti, apporterà qualche importante modifica rispetto ai precedenti dispositivi.

GT 2 Pro avrà una batteria da 455 mAh ed una USB-C

Stando a quanto mostrato fino a questo momento, Huawei Watch GT 2 Pro sarebbe ancora in fase di sviluppo. Nonostante tutto, però, il suo lancio non dovrebbe essere poi così lontano, dato che le prime informazioni non ufficiali hanno già cominciato a trapelare nell'ambiente. Questo prodotto, con nome in codice VID-B19, avrebbe già ricevuto, poi, alcune certificazioni come NCC, Indonesia Telecom e SIRIM Malaysia Certification. Rispetto ai due modelli precedenti, dunque, questo dispositivo dovrebbe differire poco a livello estetico mostrando ancora una volta un display circolare. Non abbiamo informazioni circa le dimensioni ma, a differenza degli altri due modelli, potrebbe essere dotato di una batteria più grande da 455 mAh.

Watch GT 2 Pro potrebbe implementare un ingresso USB Type-C per la ricarica. Quest'ultima, dunque, dovrebbe supportare 10W. Al momento, comunque, non conosciamo ancora una data di lancio ufficiale, così come qualche altro dettaglio in più in merito alle caratteristiche tecniche del prodotto. Attendiamo, quindi, ulteriori informazioni a riguardo.

