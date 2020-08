Era nell'aria è adesso vediamo ufficializzato l'annuncio di Huawei Watch Fit. Il nuovo smartwatch arriva sulla scia positiva delle vendite di indossabili dell'azienda, classificatasi al terzo posto nella classifica globale. A differenza dei modelli visti finora, Watch Fit si presenta con un look differente, caratterizzato da un display rettangolare anziché circolare.

Huawei Watch Fit ufficiale: tutte le novità del nuovo smartwatch

Huawei Watch Fit integra uno schermo AMOLED da 1,64″ con risoluzione 456 x 280 pixel e densità di 326 PPI, vetro curvo 2.5D e screen-to-body ratio del 70%. Questo schermo supporta fino a 6 diverse schermate di Always-On, con cui visualizzare informazioni a schermo spento, e non manca un sensore di luminosità. L'azienda ha preferito adottare una soluzione più squadrata, con una scocca che misura 46 x 30 x 10,7 mm.

Parlando di colorazioni, Watch Fit è disponibile nelle tinte Sakura Pink, Graphite Black e Mint Green. Il cinturino, invece, è proposto anche nel colore Cantaloupe Orange. Sulla sezione destra del frame laterale vediamo l'unico tasto fisico presente, utilizzabile per muoversi all'interno della UI proprietaria. Da notare che lo smartwatch è protetto da certificazione 5ATM contro liquidi e polvere.

Grazie alla sensoristica presente, Huawei Watch Fit consente il monitoraggio della propria attività. È anche presente un personal trainer virtuale che vi aiuta negli allenamenti, mostrandovi a schermo come eseguire fino a 44 movimenti standard e 12 rapidi esercizi. Per il lavoro in solitaria, invece, sono presenti ben 96 modalità sportive, fra cui sport come corsa, nuoto e ciclismo, ma anche yoga e molto altro.

All'interno del nuovo indossabile troviamo il sensore GPS, con cui tracciare il proprio percorso di corsa e camminata. Troviamo un sensore IMU a 6 assi (accelerometro e giroscopio), oltre al cardiofrequenzimetro con apposito algoritmo AI e feature TruSeen 4.0 con monitoraggio 24h. C'è anche il sensore SpO2 per la saturazione dell'ossigeno, oltre alla possibilità di controllare il ciclo mestruale. Infine, la suite TruSleep 2.0 e TruRelax vi consentiranno di tenere sotto controllo qualità del sonno e livello di stress.

Ovviamente Huawei Watch Fit contiene tutte le funzionalità smart che ci si aspetta da un dispositivo di questo tipo. Notifiche, chiamate in arrivo, promemoria, controllo della riproduzione musicale, fotocamera in remoto, trova telefono, sveglia e altro ancora. A supporto di tutto ciò c'è una batteria in grado di fornire fino a 10 giorni di autonomia, scendendo a 7 con un utilizzo intenso e 12 ore di navigazione GPS.

Prezzo e data

Huawei Watch Fit è stato al momento annunciato unicamente negli Emirati Arabi. Il costo ammonta a 399 AED, pari a circa 91€ al cambio attuale, e sarà disponibile all'acquisto dal 3 settembre. Attendiamo un annuncio relativo ad Europa e Italia.

