Huawei, negli ultimi tempi, sta iniziando a preparare uno dei più importanti cambi di rotta della sua storia, ma questi cambiamenti passano anche dalle piccole cose, come i wearable. La gamma Huawei Watch è sempre stata caratterizzata da un quadrante circolare, ma il prossimo smartwatch chiamato Fit, che era stato anticipato da un brevetto, sarà il primo con design rettangolare, come confermato dalle prime notizie con immagini, specifiche, prezzo e uscita.

So guys here are the official press renders of HUAWEI Watch Fit in all 4 colors, along with its full specifications and price

-1.64 inch AMOLED display with 456 x 280 pixel res.

-5ATM Water Resistance

-Sensors: Heart rate, Accelerometer, Ambient light, GPS, Barometer

