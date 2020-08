Huawei: Vodafone non si affiderà ai rivali Ericsson e Nokia per le Reti 5G

La corsa al 5G è sempre più frenetica ed intricata, soprattutto dopo quanto sta accadendo a Huawei. Il colosso cinese si è visto osteggiare non solo dagli USA, ma anche dal Regno Unito che al momento ha vietato l'uso delle infrastrutture per poi rimuoverle entro il 2027. C'è però un problema, ad oggi, che potrebbe rallentare tutto il processo in vari paesi d'Europa perché uno dei principali carrier telefonici al mondo, Vodafone, non è intenzionata ad affidarsi agli altri colossi delle telecomunicazioni Ericsson e Nokia, ma piuttosto potrebbe affidarsi totalmente all'Open RAN, l'accesso radio alla rete aperto.

Vodafone: senza Huawei punta tutto sull'Open RAN, niente Ericsson o Nokia

I piani della compagnia di Nick Read sono chiari: Vodafone è il principale operatore telcos europeo che si affida a Huawei ed i suoi rivali nel settore, le nordeuropee Ericsson e Nokia, non sono in grado di sostituire il colosso cinese per il restante terzo delle infrastrutture di rete nel Regno Unito, secondo quanto dichiara la stessa azienda.

Proprio per questo, se il governo manterrà la sua posizione in merito all'uso delle infrastrutture di Huawei, allora Vodafone andrà a concentrarsi totalmente sull'Open RAN, cioè Open Radio Access Network, che l'aiuterà a creare copertura di rete nelle aree rurali ed in seguito migliorare quelle urbane. Il progetto, tra l'altro, è molto ambizioso in quanto il carrier telefonico punta a terminare i lavori entro il 2022. Ovviamente, avrà bisogno dell'aiuto del governo e degli altri suoi operatori per riuscirci.

Proprio per questo, Vodafone ha chiamato a raccolta tutti i suoi 150.000 siti mobili al fine di trovare il fornitore giusto, al fine di evitare di sentirsi costretta a guardare ai tre colossi. E questo lo conferma anche Yago Tenorio, il responsabile della strategia della compagnia, che ha detto che la prospettiva Open RAN aumenterà al calare delle possibilità di scegliere Huawei.

Insomma, la situazione è complessa ma questa mossa potrebbe dare qualche chance a Huawei, che vedendosi bloccata dal Regno Unito, potrebbe portare non pochi problemi agli utenti finali in termini di rete.

