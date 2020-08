Huawei ha iniziato ormai ad imporsi in tanti settori e dopo essersi presa il primato negli smartphone a livello Globale, il colosso cinese è ora il terzo produttore di smartwatch al mondo, superando Samsung ed avvicinandosi a Garmin a metà 2020.

Huawei: crescita quasi raddoppiata negli smartwatch rispetto al 2019

Andando a leggere il grafico di Counterpoint, Huawei ha praticamente quasi raddoppiato il suo market share globale nel settore smartwatch, balzando dal 5.5% dell'H1 2019 all'8.3% di metà 2020. Il risultato più importante però è l'aver superato Samsung, che da secondo produttore è sceso al quarto posto, superato proprio da Huawei. Il colosso cinese, in ogni caso, si sta avvicinando vertiginosamente all'attuale secondo classificato Garmin, che si trova ora ad avere il 9.8% dello share. Irraggiungibile invece Apple, che detiene ben il 51% del mercato mondiale.

Senza dubbio, le qualità dei Watch GT 2 ha fatto la differenza, ponendosi come seria alternativa di prodotti Fitbit, Amazfit, Garmin e Samsung spesso superandoli in esperienza d'uso. Chissà che con l'arrivo del nuovo Huawei Watch Fit i numeri non siano destinati a salire ancora entro fine anno, migliorando il 90% in più di spedizioni ottenuto nel Q2 2020.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu