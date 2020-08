Huawei, così come altri colossi della tecnologia cinese, ha iniziato a puntare tutto sui nuovi talenti nel campo della ricerca scientifica. Questa selezione, che fa parte del progetto “Genius Youth“, ha permesso quest'anno di assumere 4 nuovi talenti provenienti dall'università e di pagargli uno stipendio da capogiro, commisurato all'esperienza di questi ultimi.

Huawei: meritocrazia e talento le caratteristiche delle nuove leve del progetto “Genius Youth”

Secondo le stime del brand, per il progetto Genius Youth, Huawei ha pagato di stipendio ai quattro talenti ben 2.1 milioni di yuan, equivalenti a 252.000€, davvero notevole per dei neolaureati. E infatti, questa notizia ha scatenato gli utenti dei social che hanno applaudito alla mossa del brand. Secondo la logica cinese, è una scelta molto saggia selezionare ed incentivare i giovani talenti con stipendi molto alti, al fine di potersi dedicare alla ricerca scientifica in tutta serenità.

Ovviamente, i talenti assunti da Huawei nel progetto Genius Youth hanno restituito abilità davvero geniali, dando un enorme contributo a Ricerca e Sviluppo. E la cosa che sorprende è sicuramente l'età dei baby geni, che si sono dimostrati quanto di più istruito sulle ultime tecnologie, oltre al fatto che l'ambizione e la maggiore volontà di apprendimento giovano non poco a tutto il processo. Proprio per questo, per il brand è più che meritato lo stipendio dedicato a loro e non vanno affatto sottovalutati, dato che il loro contributo non può valere meno di quanto hanno ricevuto.

È chiaro però, che queste operazioni danno un'idea chiara su quanto valga la meritocrazia per i colossi del tech cinese. Lo stesso Ren Zhengfei punta a rinnovare l'azienda con figure sempre più giovani e volenterose, piuttosto che dedicarsi a dirigenti che hanno fatto il loro tempo. Anche perché solo così si possono superare le barriere della tecnologia e proiettarsi nel futuro.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu