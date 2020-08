In Cina c’è una stazione della metro intitolata a Huawei

Non è certo un segreto che la Cina porti Huawei sul palmo di una mano. Lo stesso nome dell'azienda si può tradurre in “la Cina è in grado” oppure “la Cina agisce“, come simbolo del patriottismo che la lega alla propria nazione. Ed è proprio questo legame che gli ha permesso di rimanere ai vertici del mercato tecnologico, nonostante il ban USA abbia pesantemente compromesso i risultati in occidente. Durante i primi mesi del 2020, messi a dura prova in Cina a causa dell'epidemia da Coronavirus, Huawei è stata l'unica a non crollare nelle vendite.

La Cina celebra Huawei intitolandogli una stazione della metropolitana

Non ci stupisce scoprire, quindi, che in Cina ci sia una stazione della metro dedicata proprio a Huawei. Si trova in quel di Shenzhen, esattamente all'interno di una delle due nuove linee metropolitane da poco inaugurate. Per trovarla basta percorrere la Linea 10 e fermarsi in prossimità del quartier generale della compagnia, situato nel distretto Longgang, fra le stazioni Gangtou e Bei'er.

La città di Shenzhen ha uno dei complessi di metropolitane più lunghi al mondo, posizionandosi al sesto posto con un lunghezza totale di 382 km e 252 stazioni. Al primo posto, fra l'altro, troviamo la capitale Pechino con addirittura 690 km e ben 326 stazioni di accesso. Sui gradini più bassi del podio troviamo Shanghai e Guangzhou, a simboleggiare l'importanza che la Cina dà ai sistemi di trasporto sotterranei.

