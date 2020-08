Huawei e ban USA: a rischio il mercato delle smart TV

Sembra proprio che non passi giorno senza che sulle sorti di Huawei si abbatta una tegola dopo l'altra. Si è tanto parlato degli effetti negativi che il ban USA sta avendo sul mercato degli smartphone, ma non dimentichiamoci che l'azienda si è da poco buttata nel mondo delle smart TV. E data la minore expertise maturata in questo campo, il business delle TV di Huawei potrebbe essere messo a serio rischio.

Le smart TV Huawei potrebbero stopparsi a causa delle restrizioni americane

A causa delle sempre più stringenti restrizioni derivanti dal ban USA, Huawei avrebbe ridotto del 30-40% gli ordini di componenti per smart TV. E non certo per volontà propria, ma perché il divieto imposto dagli Stati Uniti limita l'azienda nell'acquisto dei semiconduttori necessari. Senza contare i crescenti costi che l'interno settore delle smart TV sta affrontando a causa della crisi tecnologica derivante dal Covid-19. La stessa Xiaomi si ritroverà a breve a dover alzare i prezzi delle proprie TV, venendo meno alla propria volontà di mantenere i costi più bassi possibile.

Nel 2019 il binomio Huawei ed Honor hanno deciso di tuffarsi nel mercato delle smart TV, lanciando dei modelli che in Cina hanno riscosso un discreto successo. Purtroppo non hanno mai visto la luce fuori dalla madrepatria e la situazione potrebbe rimanere tale, data la situazione di cui sopra.

