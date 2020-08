Huawei Smart Display: arriva il monitor da gaming mini-LED a 240 Hz

Huawei punta al gaming anche nel settore PC e vuole farlo partendo da uno degli accessori vitali, cioè un monitor dedicato proprio a questo utilizzo chiamato Smart Display. Secondo quanto rivelato dai primi leak e dalle prime certificazioni, i modelli saranno ben 3 e quello di fascia superiore sarà dotato di un refresh rate da 240 Hz.

Huawei: lo Smart Display top gamma sarà un monitor da gaming da 32″ mini-LED a 240 Hz

Andando a leggere i primi leak in merito al Huawei Smart Display, leggiamo che il primo e prossimo monitor da gaming del brand sarà una soluzione da 32″, con la particolarità che sarà dotato della nuova tecnologia mini-LED, con una frequenza di aggiornamento molto alta da 240 Hz. Guardando agli altri due invece, non si conosce molto altro, se non che il pannello sarà di provenienza BOE, almeno secondo quanto riporta l'ente di certificazione 3C, che ha certificato i 3 modelli con i nomi in codice AD80HN, AD80HW e AD80XX. Quello che si sa comunque, è che sono stretti parenti della famiglia di TV “Smart Screen” uscite in Cina.

La cosa curiosa, è che uno di questi tre monitor da gaming sarà a marchio Honor e nel form factor sarà simile, se non proprio uguale ad uno dei due Smart Display a marchio Huawei, in cui cambia solo il logo. Non è dato di sapere però se sarà il top gamma o quello medio-base gamma. Non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni in merito a quello che si preannuncia un accessorio molto interessante per la categoria.

