Huawei Smart Desk Lamp 2 è la nuova lampada con illuminazione ultra grandangolare

Tra le società più attive nella creazione di un ecosistema smart a 360° troviamo senza dubbio Huawei che, oggi arricchisce il suo parco prodotti con la Huawei Smart Desk Lamp 2, una lampada da scrivania con controlli smart che le permettono di modulare l'utilizzo a seconda delle necessità.

La Huawei Smart Desk Lamp 2 è il mix perfetto tra qualità e prezzo contenuto

La Huawei Smart Desk Lamp 2, infatti, è riuscita a superare diversi test, portando a casa certificati per la riduzione di luce blu, anti-sfarfallio ed illuminazione di livello AA, garantendo così un confort importante per gli occhi sotto ogni punto di vista. Come tradurre queste certificazioni nel pratico? La Desk Lamp 2 di Huawei vanta dunque ben 7 modalità di illuminazione che possono essere declinate, a loro volta, in 19 modalità. Tra le peculiarità, poi, troviamo l'illuminazione ultra grandangolare capace di coprire un diametro di 1.6 metri.

La lampada in questione, al netto delle diverse caratteristiche interessanti e dell'integrazione con l'app Huawei AI Life, non presenta un costo particolarmente elevato. Il prodotto sarà infatti disponibile all'acquisto a partire da domani presso Vmall al costo di 179 yuan, pari a circa 17€ al cambio attuale.

Si tratta a tutti gli effetti di un prodotto low cost, in grado però di offrire tutti i vantaggi di una lampada da scrivania smart, con un tocco di stile minimal che fa sì che il prodotto si sposi perfettamente con ogni tipo di ambiente.

