Huawei migliora i pagamenti digitali con il suo nuovo sistema cloud

I pagamenti digitali sono da anni la soluzione più comoda per sempre più utenti in tutto il mondo. Huawei, che crede molto nell'approccio positivo della digitalizzazione nella vita di tutti giorni, ha appena lanciato il suo nuovo sistema cloud pensato proprio per i pagamenti digitali, il Digital Payment Cloud Solution.

Huawei: il sistema Digital Payment Cloud Solution renderà i pagamenti digitali più rapidi e sicuri

In cosa consiste quindi il Digital Payment Cloud Solution? Il nuovo sistema cloud lanciato da Huawei al Better World Summit 2020 di Shenzhen agevolerà di molto gli operatori per i pagamenti digitali, al fine di creare applicazioni sempre migliori per gli ecosistemi di pagamento per poter quindi accelerare l'integrazione al digitale nei mercati emergenti.

A spiegare come si è arrivati al nuovo ed utile sistema clouding ci pensa il Direttore del settore Software Marketing, Ryan Wu: “Secondo GSMA, il denaro via mobile ha più di un miliardo di utenti registrati dopo più di 10 anni di sviluppo. Nonostante ciò, il mercato dei pagamenti è ancora agli albori. Le super applicazioni per i pagamenti digitali sono quindi determinanti per questo tipo di transazioni. Per questo, Huawei Digital Payment Cloud Solution è progettato al fine di fornire una piattaforma di pagamento al fine di rendere tali ecosistemi più veloci ed efficienti“.

Ma qual è la forza del sistema cloud di Huawei per i pagamenti digitali? Possiamo riassumerli in tre punti fondamentali: il primo è un'esperienza digitale totalizzante, al fine di velocizzare le transazioni in tempo reale. In più, le stesse transazioni saranno rese molto più sicure grazie all'AI. Il secondo punto invece riguarda l'Expedite Service TTM, che permette di accelerare l'apertura di piattaforme con ecosistemi di pagamento aperti, grazie ad API, H5, mini app e tecnologie UI brick pensate proprio per questo settore. Infine, il terzo punto è l'iterazione semplice, che alleggerirà questi ecosistemi al fine di avere un sistema di pagamenti digitali sempre aggiornato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu