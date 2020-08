La pandemia ha reso davvero difficile la commercializzazione di smartphone, causa soprattutto il rallentamento delle spedizioni. Nel secondo trimestre del 2020, seppur in rialzo rispetto al primo, c'è stato un calo evidente su base annua, rispetto al 2019. A tenere botta però pare essere Huawei, che migliora il suo market share.

Huawei secondo produttore al mondo per spedizioni smartphone nel Q2 2020, nonostante il calo globale

A riportare questi numeri sono gli esperti di TrendForce, che fanno notare come a metà anno 2020, più precisamente nel secondo trimestre, sono 286 milioni gli smartphone spediti. E nelle prime tre posizioni vi sono, quasi senza sorprese Samsung, Huawei e Apple. Il colosso cinese, seppur colpito anch'esso dal calo generale del 16.7% su base annua, è riuscito non solo a tenere la seconda posizione con il 18.2% ma si è avvicinata anche a Samsung che ha fatto registrare un 19.2%. Da segnalare anche la buona presenza di Xiaomi, OPPO e Vivo.

Questi numeri però cambiano nell'attuale Q3 2020, dove le previsioni vedono 335 milioni di smartphone distribuiti con Samsung che recupera una grossa fetta di terreno con il 23.5% e con Huawei che rimane in seconda posizione con il 14% ma con un distacco meno netto dalle altre.

Insomma, sebbene le difficoltà presentate dalla pandemia e dal Ban, Huawei pare ancora convincere tantissimi utenti, specie in Cina, per una serie di smartphone sempre performanti, che sono valsi anche il primato mensile per 3 mesi consecutivi nel mercato globale.

