Allarme Huawei: aggiornamenti a rischio per i vecchi modelli

Un'altra brutta tegola rischia di abbattersi su Huawei e sui suoi smartphone già in circolazione ancor prima del ban USA. Come ormai saprete bene, la legge promulgata dal governo Trump ha impedito ai modelli commercializzati dopo il 16 maggio 2019 di montare la versione di Android provvista dei servizi Google. L'inserimento di Huawei nella cosiddetta Entity List si è unito ad una licenza temporanea (TGL), rinnovata più e più volte. Questa licenza ha permesso all'azienda di continuare ad aggiornare i modelli venduti prima del ban, sia per quanto riguarda le app Google che le patch di sicurezza. Tuttavia, questa licenza non è stata rinnovata e adesso si teme che anche i modelli finora esclusi dal ban subiscano conseguenze.

La motivazione originale della licenza era di permettere agli operatori telefonici rurali degli USA di avere il tempo per rimpiazzare l'infrastruttura Huawei con quella di altre aziende non bannate. A quanto pare, però, il Congresso non è riuscito a stanziare gli investimenti necessari per la loro sostituzione. Oltre a ciò, la licenza ha permesso a Huawei di continuare ad aggiornare tutti quegli smartphone che non sono stati direttamente toccati dal ban USA.

Allarme aggiornamenti per Huawei, i vecchi modelli sono a rischio

Per l'esattezza, la licenza temporanea è scaduta alla mezzanotte del 14 agosto: sono passati due giorni e ancora non ci sono novità in merito. Ci teniamo a specificare che per il momento le conseguenze non sono chiare, ma possiamo farci un'idea su quello che finora le licenze hanno permesso di fare a Huawei. L'ipotesi più plausibile è che gli smartphone venduti prima del 16 maggio 2019 continueranno ad avere le app Google, ma senza supporto da parte di Google. Ciò significa che, se Huawei lanciasse un aggiornamento che cambierebbe la compatibilità con le Gapps, Google non potrebbe fornire supporto.

In poche parole, c'è il rischio che Huawei non aggiorni più i suoi smartphone per non rischiare di compromettere il funzionamento delle app Google. Nel migliore degli scenari, Huawei potrebbe comunque continuare a produrre aggiornamenti, magari “leggeri”, ma il rischio di non avere più le app potrebbe farli desistere. Per quanto questi smartphone godano di una versione di Android certificata da Google, ogni nuovo aggiornamento dev'essere altrettanto certificato da Big G.

È altamente probabile che Huawei non si azzardi ad aggiornare i dispositivi rimuovendo le app Google, anche perché ci sarebbe il serio rischio di una class action. Ma è altresì ipotizzabile che gli smartphone Huawei in questione non supereranno più la SafetyNet Attestation. Se così fosse, questi dispositivo potrebbero non più supportare i pagamenti in mobilità e l'utilizzo delle app bancarie.

Stando a quanto riferito dal Washington Post, il Dipartimento del Commercio americano potrebbe nuovamente rinnovare la licenza, ma finora entrambe le parti non hanno commentato la situazione. Continueremo a monitorare la situazione e vi aggiorneremo non appena ci saranno nuovi risvolti.

