Huawei rallenta la produzione di smartphone e stazioni 5G

Nonostante Huawei sia una delle poche aziende ad aver registrato numeri positivi nel 2020, le notizie negative si rincorrono con cadenza quasi quotidiana. Il ban USA la sta tagliando fuori dal mondo tecnologico, impedendole di interfacciarsi con tantissime aziende chiave del settore. L'interruzione di questi legami commerciali rischia di farla rimanere senza display, senza chipset e molte componenti hardware necessarie. A tal punto da mettere in serio dubbio il futuro delle smart TV prodotte da Huawei, ma anche smartphone e infrastrutture 5G.

Le difficoltà riscontrate da Huawei rallentano alcuni settori chiave per il suo business

La fase in cui si trova adesso Huawei non è stata definita “modalità sopravvivenza” a caso. A partire dal 14 settembre, infatti, la compagnia non potrà più acquistare prodotti di derivazione statunitense, anche se venduti da aziende non americane. L'ultimo report di Digitimes riporta un rallentamento nella produzione di smartphone da parte dei partner cinesi ODM che si occupano di assemblarli. Una notizia prevedibile, dato che in occidente le vendite dell'azienda sono ovviamente calate dopo l'impossibilità di utilizzare i servizi Google.

A rallentare è anche la costruzione di stazioni 5G in Cina, assieme a ZTE, altrettanto colpita dal ban USA. Purtroppo la carenza di componenti non riguarda esclusivamente i prodotti commerciali, ma anche sezioni chiave nello sviluppo di infrastrutture telefoniche. E considerato che Huawei e ZTE detengono l'80% dei contratti per la costruzione di stazioni 5G, per la Cina si configura un rallentamento della diffusione del 5G. Tuttavia, il duo è già al lavoro per riprogettare i progetti, tagliando fuori tutte le componenti di origine statunitense.

A questo punto l'autunno è alle porte e sarà un periodo cruciale per il mercato degli smartphone da parte di Huawei. Se non verrà trovato un fornitore a cui affidarsi per la fornitura di chipset, la creatura di Ren Zhengfei rischia seriamente di trovarsi estromessa da questo business.

