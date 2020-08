Huawei non è più lo sponsor dei Canberra Raiders; ecco perché

Nonostante Huawei sia ancora in prima linea nella produzione di smartphone, anche qui in Europa, la situazione non depone a suo favore. Nel corso delle passate settimane, infatti, è scaduta la proroga che permetteva all'azienda cinese di poter interloquire a livello economico con tutte le aziende degli Stati Uniti. Questo ha portato, quindi, ad inevitabili conseguenze sotto diversi punti di vista, anche sportivi. Tanto da costringere una nazionale ad interrompere i rapporti di sponsorizzazione con Huawei.

Huawei perde i pezzi, anche in Australia

Secondo fonti ufficiali, Huawei avrebbe perso l'accordo, con un anno di anticipo, di sponsorizzazione di una squadra australiana di rugby. Si tratta di Canberra Raiders, uno dei club che militano nella prima lega nazionale. Questo, dunque, è stato comunicato dalla società stessa, che ha definito questo rapporto non più vantaggioso per i recenti sviluppi socio-economici. Cresce, dunque, la tensione tra Cina e Australia, soprattutto dopo che questo Paese ha deciso di non fornire a Huawei la concessione per l'infrastruttura 5G del Paese.

Da quasi un decennio andava avanti questo rapporto con i Canberra Raiders che ora, a causa del ban, sembra essere svanito in un attimo. Quali saranno le sorti di Huawei, dunque, dopo questa ulteriore batosta?

