Ci siamo ormai vicini, Huawei è pronta a lanciare il suo nuovo PC Desktop, che ha finalmente un volto ed un nome definitivo. Infatti, dal sito ufficiale per gli sviluppatori, il brand ha esposto l'immagine del nuovo Qingyun W510, oltre al monitor con tastiera e mouse.

Aggiornamento 21/08: Il PC Desktop di Huawei, lo Qingyun W10 ha ricevuto la certificazione 3C, che conferma che l'OEM è Foxconn. Trovate tutto in fondo all'articolo.

Huawei Qingyun W510 sarà un PC Desktop potente e compatto, ma non avrà Windows

I primi indizi sul PC Desktop di Huawei, che ora sappiamo chiamarsi Qingyun W510, avevano mostrato come quest'interessante macchina avesse un cuore molto potente, grazie al processore proprietario Kunpeng 920 3211K a 24-Core. Quello che sorprende però, è l'essere tutto sommato compatto, soprattutto rapportato del primo monitor Smart Display del brand. Interessante vedere, ad esempio, quanto sia piccolo rispetto ad un MateBook.

Oltre al processore, sono state rivelate anche altre specifiche, più precisamente le memorie e la scheda grafica. Infatti, il PC Desktop Huawei Qingyun W510 avrà 8 GB di RAM e 512 GB di SSD a marchio Samsung. Per quanto riguarda la scheda grafica, essa sarà una dedicata AMD Radeon 520, con la possibilità di installarne una HiSilicon Hi1711. Quanto a porte, confermate 7 porte USB Type-A, 1 Type-C, un ingresso audio-video e le varie porte come Ethernet e VGA.

Quanto a sistema operativo, la situazione non è poi così rosea per noi occidentali. Infatti, il PC Desktop Huawei Qingyun W510 sarà mosso da HarmonyOS 2.0, ma non vi sarà possibilità di installarvi Windows. Questo perché il W510 è un prodotto destinato a soluzioni governative ed aziendali cinesi, quindi si mirerà a renderlo esclusivo per la Cina. La serie Qingyun, in ogni caso, si estenderà nel tempo e arriverà anche nel campo del design, degli uffici di vari settori e nell'apprendimento. Quanto all'uso domestico, bisogna sperare arrivi quel modello svelato da BiliBili qualche tempo fa.

Huawei Qingyun W510 riceve la certificazione 3C | Aggiornamento 21/08

Dopo essere stato svelato sul sito ufficiale, il PC Desktop Huawei Qingyun W510 riceve anche la certificazione dell'ente 3C, che rivela inoltre che l'OEM della nuova macchina sarà proprio Foxconn, come si vociferava già da qualche tempo. Ormai manca praticamente solo la presentazione di quella che sarà una soluzione dedicata principalmente agli uffici.

