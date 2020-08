Sì, avete letto bene: Huawei P9 sta ricevendo un nuovo aggiornamento del software basato sulla EMUI. Il suo lancio nel 2016 fu un cambiamento di rotta notevole, portando Huawei ai piani alti del mercato mobile. Da allora l'azienda è ascesa sul podio dei produttori, arrivando persino a spodestare Samsung e collocarsi sopra a mostri sacri come Apple. Il pregio principale di Huawei P9 fu la sua dual camera Leica, perfettibile ma in grado di spostare il focus del pubblico (e poi delle aziende) sul comparto fotografico.

LEGGI ANCHE:

Kirin 9000 sarà il prossimo (e forse ultimo) super processore di Huawei

Dopo 4 anni dal suo lancio, Huawei P9 riceve un nuovo aggiornamento

L'aggiornamento che è in fase di rilascio su Huawei P9 porta con sé la EMUI 8.0.0.558 da 606 MB. Le novità al suo interno sono le medesime che abbiamo visto introdotte su diversi modelli negli scorsi mesi. La EMUI 8 è sempre la stessa, ma adesso si arricchisce della nuova modalità di batteria smart, con cui rallentare il deterioramento della batteria. Le funzionalità legate all'AI riguardano sia i consumi energetici che la ricarica, per far sì che la batteria duri più del previsto. Ma non solo: nell'aggiornamento alla EMUI 8.0.0.558 sono incluse anche le patch di luglio 2020. Per il momento l'update è limitato al solo mondo cinese, pertanto vedremo se e quando arriverà anche in Italia.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu