Huawei P40 Pro e Huawei Watch GT 2 vincono il premio EISA

Nonostante la situazione attuale in casa Huawei non sia proprio delle migliori, il brand continua a sviluppare nuovi prodotti. Questa azienda, infatti, non si è mai fermata, anche quando Trump ha deciso di bloccare ogni rapporto. Malgrado tutto, dunque, in Asia mantiene il proprio successo, mentre qui in Europa registra una lieve flessione. Questo non ha distolto l'attenzione del pubblico, però, tanto da ricevere ben due premi EISA per Huawei P40 Pro e Huawei Watch GT 2.

P40 Pro e Watch GT 2 sono i migliori prodotti del 2020

Huawei P40 Pro ha vinto il premio “EISA Best Smartphone Camera 2020-2021”, confermandosi dunque come uno dei prodotti più convincenti di quest'anno. EISA (Expert Imaging and Sound Association) definisce tale device come un compagno perfetto per chiunque sia appassionato di fotografia, grazie soprattutto alla camera principale da 50MP che in diverse situazioni riesce sempre a regalare scatti degni di nota.

Non è stato da meno anche Huawei Watch GT 2 che, forse inaspettatamente, è stato eletto “Best Smartwatch 2020-2021”. Abbiamo avuto modo di provare questo prodotto e, in effetti, gli elogi elargiti nei confronti di questo dispositivo sono più che comprensibili. In particolar modo, EISA pone l'accento sul design e su tutte quelle funzionalità che, in altri, smartwatch, non è possibile trovare.

