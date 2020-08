La serie Huawei P40 è sicuramente un punto di riferimento per quanto riguarda il comparto fotografico nel settore smartphone. La tecnologia con cui è stata sviluppata la fotocamera è davvero di qualità, come spiegato da Yu Chengdong qualche settimana fa, ma il brand ha voluto ribadire queste sue potenzialità attraverso un simpatico cortometraggio animato.

Huawei P40: la sua fotocamera salva il protagonista del cortometraggio animato

Realizzato proprio da Huawei Pictures, che ha nello scorso weekend visto realizzarsi il centro di sviluppo a Wuxi, il cortometraggio animato mostra il protagonista, un coniglio deboluccio e un po' impaurito, che deve difendersi dai vari predatori come volpi, aquile e altri. Ma come ci riesce a salvarsi? Proprio grazie alla gamma Huawei P40 ed alla sua fotocamera.

Infatti, grazie alla qualità degli scatti che lo smartphone restituisce, egli riesce ad evitare di esser mangiato dalle bestie feroci, che sono soddisfatte di come le ritrae il flagship Huawei. Inoltre, nel video, vengono mostrate anche le potenzialità della modifica di post-produzione degli stessi scatti. Insomma, pare che il top gamma 2020 del brand abbia ancora tanto da dire e ad oggi ha ancora davvero pochi rivali nel settore. Chissà che con il tempo non venga utilizzato anche per altre realizzazioni, magari dal vivo.

