La serie Lite di Huawei è tra le più vendute fin da quando è stata concepita, per i suoi concentrati di specifiche soddisfacenti per tanti utenti meno esperti o in cerca di prodotti dal buon rapporto qualità/prezzo. P20 Lite è sicuramente tra i più venduti e continua a ricevere update con regolarità anche dopo due anni. L'ultimo aggiornamento porta le funzioni HMS che sono installate di default nei nuovi prodotti Huawei, ma che stanno arrivando gradualmente anche sui più vecchi.

Huawei P20 Lite: Smart Charge, Assistant Today e patch di luglio nell'ultimo aggiornamento

Sebbene non abbia ricevuto la EMUI 10, l'aggiornamento arrivato in queste ore per Huawei P20 Lite basato sulla 9.1 porta tante funzioni smart apportate con i HMS (i servizi Huawei) che per i modelli più vecchi non erano ancora presenti. Guardando al changelog della build 9.1.0.355 dal peso di 721 MB, come prima feature troviamo Smart Charge, che permette di adattare il consumo della batteria alle nostre abitudini, riducendo tra l'altro l'invecchiamento della stessa. In più, arriva anche su P20 Lite Huawei Assistant Today, l'assistente smart sulla propria home che gestisce tutto l'ecosistema dello smartphone in un unico menù. Infine, rilasciate anche le patch di sicurezza Android aggiornate a luglio 2020, le penultime della lista.

Attualmente l'aggiornamento per Huawei P20 Lite è in roll out a livello Globale, ma dovrebbe arrivare per tutti nelle prossime settimane, come da prassi.

