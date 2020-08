Tra i dispositivi Huawei usciti nell'ultimo anno, figura tra i migliori senza dubbio Nova 5T, il medio-top gamma, qui la recensione, del brand che ha dalla sua ancora i Servizi Google. Dopo l'aggiornamento di sicurezza alle patch di luglio, arrivano anche quelle di agosto 2020.

Huawei Nova 5T: la sicurezza al primo posto nell'aggiornamento di fine agosto

Andando a spulciare il changelog della build d'aggiornamento su base EMUI 10.1 10.1.0.250, dal peso di 132 MB, troviamo sostanzialmente un upgrade delle patch di sicurezza Android, giunte all'ultima release di agosto 2020. Oltre a questo, sono risolte le criticità di livello CVE come è solita fare Huawei, nello specifico 2 gravi e 21 di alto grado.

L'aggiornamento per Huawei Nova 5T è attualmente in roll out, ma come sempre il rilascio sarà a scaglioni e potrebbero volerci vari giorni affinché arrivi a tutti.

