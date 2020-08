Huawei Nova 5T si aggiorna con la EMUI 10.1.0.299: ecco le novità

Pur non essendo fra i modelli più diffusi, Huawei Nova 5T è stato uno dei primi a portare l'aggiornamento alla EMUI 10.1 in Europa. A distanza di qualche settimana è di nuovo tempo di update: in rete viene segnalato lo sbarco della rinnovata EMUI 10.1.0.299.

La EMUI 10.1 si aggiorna su Huawei Nova 5T: tutte le novità

Con un peso di circa 165 MB, la release EMUI 10.1.0.299 per Huawei Nova 5T è un aggiornamento minore ma non per questo non rilevante. Come spesso accade, l'obiettivo di questo update è l'introduzione delle patch di sicurezza, in questo caso aggiornate al mese di luglio 2020. A parte le rinnovate patch, non troviamo altre novità all'interno dell'aggiornamento, in queste ore in fase di rilascio via OTA.

Per chi se la fosse persa, abbiamo recensito Huawei Nova 5T dandogli un voto positivo. Vi ricordiamo che la scheda tecnica si compone di un display forato LCD da 6,26″ Full HD+, Kirin 980 con 6/8 GB e 128 GB, quad cam da 48+16+2+2 MP, selfie cam da 32 MP e batteria da 3750 mAh.

