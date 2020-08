Huawei sta utilizzando l'anno 2020 al fine di rivoluzionare il suo modo di essere azienda lanciandosi sempre più in un ecosistema, specie con prodotti smart home. Ma come gestire questi dispositivi? La soluzione arriva da un marchio registrato o meglio, da quella che dovrebbe essere l'applicazione dedicata MateHome.

Huawei MateHome gestirà tutti i dispositivi pensati per lo smart home

Sebbene si sappia ancora poco in merito a Huawei MateHome, che altri non è che un marchio registrato nel 2019 che può essere utilizzato esclusivamente dal brand fino al 2029. Ma cosa sarà effettivamente? Secondo i primi rumor, sarà l'applicazione dedicata a tutti i dispositivi smart home del marchio, che si potranno gestire dal proprio smartphone Huawei.

In Cina, ovviamente, diventa utilissima perché in patria esistono già tanti prodotti smart per la casa, che attualmente possono essere gestiti tramite le altre applicazioni Huawei AI Life (Android) e SmartHome (iOS), ma sono spesso collocati con altri prodotti, come i wearable. Quindi, MateHome permetterà di fare questa utile distinzione, rendendolo più immediato. Tra l'altro, potrebbe dare la spinta a Huawei per lanciare ulteriori dispositivi anche in Occidente.

Ma quando arriva questa nuova applicazione? Huawei MateHome dovrebbe essere presentata insieme i nuovi flagship Mate 40 e 40 Pro, che si preannunciano davvero promettenti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu