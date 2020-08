Il prossimo Huawei MateBook X avrà un display mai visto prima

Da qualche giorno è spuntata in rete un'indiscrezione secondo cui Huawei sarebbe pronta a sorprendere tutti con un nuovo MateBook X. La sorpresa sarebbe tutta per il display adoperato, con una soluzione borderless totalmente priva di cornici attorno allo schermo. Ma le sorprese non finirebbero qua, dato che il produttore vorrebbe ulteriormente sorprenderci con uno schermo dalle features inedite.

Sin dalla sua nascita, la serie MateBook di Huawei ha dimostrato di essere all'altezza dei competitors, grazie ad un hardware all'avanguardia. Con gli ultimi modelli l'azienda ha palesato la volontà di ridurre le cornici al minimo, nascondendo la webcam al di sotto della tastiera. Il prossimo passo sarebbe quello di eliminare del tutto le cornici, offrendo al pubblico una soluzione esteticamente all'ultimo grido.

L'evento di lancio del nuovo Huawei MateBook X è previsto per il 19 agosto, data che coinciderebbe con un'ulteriore novità svelata dai leaker. I rumor parlano della presenza di un nuovo notebook dotato di schermo Free Touch, denominazione dietro cui si celerebbe la tecnologia che lo renderebbe sensibile alla pressione. Il display permetterebbe all'utente di interagire non soltanto col tocco ma anche con la pressione dei polpastrelli, aprendo un ventaglio di ulteriori possibilità. Vedremo come una novità del genere sarà implementata all'interno dell'OS che è Windows 10.

