La giornata odierna ha visto la presentazione ufficiale non soltanto dei nuovi MateBook 13 e 14 ma anche di Huawei MateBook X 2020. Il nuovo portatile di fascia alta non stravolge quanto visto con il precedente modello, se non per un dettaglio specifico. Si tratta a tutti gli effetti del primo PC portatile Windows dotato di un trackpad sensibile alla pressione.

Huawei MateBook X 2020 ufficiale: tutto quello che devi sapere

Anche il nuovo Huawei MateBook X 2020 integra uno schermo LTPS LCD da 13″ 3K (3000 x 2000 pixel) in 3:2, con una screen-to-body ratio del 90% con multi-touch a 10 punti. Il pannello utilizzato offre una copertura gamut sRGB del 100%, contrasto 1500:1, luminosità massima di 400 nits ed angolo di visione di 178°. All'interno della scocca troviamo una configurazione formata da CPU Intel Core di decima generazione, più precisamente i5-10210U e i7-10510U, con 8/16 GB di RAM LPDDR3-2133 e 512 GB di SSD NVMe.

Huawei MateBook X 2020 è costituito da un corpo in lega di magnesio ed alluminio, dal peso di soltanto 1 kg e misurante 284,4 x 206,7 x 13,6 mm. Dato il suo spessore ridotto, integra un sistema di raffreddamento fanless, quindi privo di ventole, oltre ad una batteria da 42 WHr con ricarica rapida a 65W. Il reparto connettività include Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ed NFC, oltre a 2 porte USB Type-C e l'ingresso mini-jack. La tastiera è retroilluminata e sotto al tasto troviamo la webcam pop-up per le videochiamate.

La vera novità di Huawei MateBook X 2020 è rappresentata dalla tecnologia Free Touch, ovvero il succitato trackpad sensibile alla pressione. Ispirato dal Force Touch che Apple utilizzata sui suoi MacBook, è in grado di riconoscere vari livelli di pressione, fornendo un conseguente feedback tattile.

Prezzo e data

Huawei MateBook X 2020 sarà disponibile in 4 colorazioni: Frost Silver, Interstellar Blue, Green Mountain Daisy e Cherry Blossom. I prezzi sono i seguenti, a partire dal 24 agosto in Cina:

i5-10210U 8/512 GB: 7.999 yuan ( 969€ )

) i5-10210U 16/512 GB: 8.999 yuan ( 1091€ )

) i7-10510U 16/512 GB: 9.999 yuan (1212€)

