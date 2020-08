Huawei e Honor, due brand derivanti dalla stessa matrice ma da anni praticamente indipendenti, hanno fatto del mercato notebook un loro terreno di conquista grazie ai loro MateBook e MagicBook, dispositivi dall'ottimo rapporto qualità/prezzo e prestazioni. Ebbene, dopo che nel mese di luglio 2020 sono arrivati i nuovi MateBook D14 e D15 da una parte ed il MagicBook Pro Ryzen dall'altra in Cina, i due marchi hanno in serbo due nuovi prodotti, ma totalmente opposti. Se da un lato arriverà una soluzione con display senza cornici, dall'altra arriverà una versione entry level, chiamata SE.

Huawei MateBook senza cornici arriverà entro la metà di agosto, Honor MagicBook SE sarà presentato solo online

Andando a leggere le notizie ricavate dal posto del noto leaker Digital Jun, i due brand mostreranno molto a breve entrambe le loro soluzioni notebook, ma la fascia di mercato sarà agli antipodi. Partendo dal MateBook di Huawei, esso sarà non solo sottilissimo, ma finalmente senza cornice intorno al display 3K, per un'esperienza totalmente immersiva. Per quanto riguarda invece l'Honor MagicBook SE, sarà il primo prodotto davvero entry-level della compagnia, in quanto è pensato per la produttività da ufficio e da studio, ma ad un prezzo molto piccolo.

Non si conoscono al momento altre notizie in merito alle specifiche, ma è facile pensare che le due schede tecniche saranno perfettamente relazionate alle fasce di prezzo dei due notebook. Ma quando arrivano? Secondo le stime, il Huawei MateBook senza cornici arriverà il prossimo 19 agosto 2020, mentre l'Honor MagicBook SE sarà presentato poco dopo in una conferenza stampa online, molto più discreta.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu