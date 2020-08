Mentre in Cina il colosso tecnologico cinese ha lanciato la nuova serie con processori AMD Ryzen 4000, la gamma di notebook del brand si aggiorna anche in Italia con due modelli equipaggiati con Intel Core di decima generazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche, design, caratteristiche e prezzo dei nuovi Huawei MateBook D 14 e D 15, ora disponibili all'acquisto nel nostro paese.

Huawei MateBook D 14 e D 15 ufficiali in Italia: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi notebook

Design e caratteristiche

Oltre a vantare un design raffinato, una scocca leggerissima ed un display FullView, i nuovi Huawei MateBook D 14 e D 15 sono dotati di una serie di funzionalità smart – incluso Huawei Share – che consentono di lavorare senza soluzione di continuità con più device contemporaneamente, da un unico schermo. I due modelli arrivano con uno spessore delle lunette nella parte superiore e laterale rispettivamente di 4.8 e 5.3 mm, con un rapporto superficie/schermo dell'84% e dell'87%. Tornando sulla portabilità, i due notebook misurano 322.5 x 214.8 x 15.9 mm e 357.8 x 229.9 x 16.9 mm, dimensioni che li rendono tra i laptop da 14 e 15 pollici più piccoli e leggeri nella stessa fascia di prezzo.

Il display dei terminali è un pannello IPS dotato di rivestimento antiriflesso, con rapporto il 16:9, risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e un angolo di apertura massimo di 178°. Ovviamente non manca la certificazione TUV Rheinland per l'emissione di luce blu.

“Tutta la gamma PC Huawei si è sempre distinta per l’innovazione nella user experience e con i nuovi Huawei MateBook D 14 e D 15 abbiamo ottimizzato l’interconnessione e l’interoperabilità tra i device per potenziarne ulteriormente le performance. Eleganza, stile e potenza rendono i nuovi Matebook non solo gli strumenti perfetti per migliorare la propria produttività, ma anche i device ideali sia per il lavoro che per il gioco” ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Italy CBG.

Hardware

I nuovi Huawei MateBook D 14 e D 15 sono equipaggiati con processori Intel Core i5-10210U di decima generazione, fino a 4.9 GHz. Lato memorie troviamo 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage SSD mentre la parte grafica è affidata alla scheda GeForce MX250, con 2 GB di VRAM GDDR5 ad alta velocità. Il raffreddamento dei terminali è garantito dal sistema proprietario Shark Fin Fan, che garantisce la dispersione del calore grazie alle sue particolari ventole dall'innovativa forma ad S. La tecnologia di filtraggio intelligente monitora la temperatura del sistema e gestisce le ventole in tempo reale, attenuandone l’angolatura e garantendo un funzionamento silenzioso. In questo modo viene ottimizzato il flusso d'aria in maniera dinamica, per migliorare il raffreddamento e le prestazioni dei laptop.

La confezione dei MateBook include un adattatore portatile da 65 W di tipo C; il caricabatterie supporta tutti gli smartphone e tablet Huawei dotati di porta USB-C e dispone di protezione dal surriscaldamento, che interrompe automaticamente il processo di ricarica quando la temperatura supera la soglia di sicurezza.

Huawei MateBook D 14 e D 15 – Prezzo e disponibilità in Italia

Il prezzo di Huawei MateBook D 14 e D 15 con Intel Core i5 di decima generazione è di 649€ (invece di 799€) per entrambi i modelli, sullo shop ufficiale del brand. Qui trovate la pagina dedicata al modello D 14 mentre se siete interessati alla versione D 15, questo è il link dedicato.

