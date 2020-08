Il 19 agosto 2020 è stato per Huawei una giornata all'insegna delle presentazioni, specialmente della linea di notebook MateBook, in cui i nuovi 13 e 14 2020 Ryzen Edition ed X 2020 hanno spiccato per leggerezza e potenza. Ma è stata anche la giornata dell'inedita gamma MateBook B, la prima del brand pensata totalmente per il Business, che arriva in 3 modelli ad un prezzo medio-alto.

MateBook B5-420 e B3-510/410: tutto quello che c'è da sapere sui notebook Business di Huawei

Design e specifiche

A ben vederli, i nuovi MateBook B non hanno nulla di diverso nel design dagli altri notebook di Huawei, ma si rinforzano di specifiche di tutto rispetto, pensate proprio per il lavoro in ufficio o in mobilità. Se prendiamo il più prestante, il MateBook B5-420, la configurazione è composta da un display 2K da 14″, oltre ad una CPU che può essere Intel Core i5 o i7 di 10a Generazione, tagli di memoria con 8/16 GB di RAM e 512 GB di SSD NVMe. Opzionale per il modello i5/8/512 GB la scheda grafica NVidia MX350.

Passando ai modelli medio-alti, MateBook B3-510 e B3-410, troviamo due notebook Huawei con display Full HD da 14″, processori sempre Intel Core i5/i7 di Decima Generazione e tagli di memoria 8 GB di RAM e 256 GB per il 510, mentre 8 GB di RAM e 256/512 GB per il 410.

Huawei MateBook B5-420/B3-510/B3-410 – Prezzo e disponibilità

I notebook Business di Huawei, i nuovi MateBook B, hanno diversi prezzo in base alla configurazione, che vi riportiamo di seguito. Non è escluso possano arrivare anche in Occidente.

MateBook B5-420

i5/8GB/512GB – 6999 yuan (849€)

i5/8GB/512GB/MX350 – 7699 yuan (934€)

i7/16GB/512GB – 8699 yuan (1056€)

MateBook B3-510

i5/8GB/256GB – 5499 yuan (667€)

i7/8GB/256GB – 6699 yuan (813€)

MateBook B3-410

i5/8GB/256GB – 5499 yuan (667€)

i5/8GB/512GB – 5799 yuan (703€)

i7/8GB/512GB – 6999 yuan (849€)

