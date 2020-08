Huawei Mate 40 Pro potrebbe essere l’ultimo flagship dell’azienda

Il ban USA diretto contro Huawei sta mettendo a dura prova le sorti dell'azienda. Il tutto è partito dall'impossibilità di usare Google sui propri nuovi smartphone, per poi non poter più prodursi i chipset causa impossibilità di commerciare con TSMC. Infine, le ultime direttive le metteranno i bastoni fra le ruote per gli aggiornamenti degli smartphone non bannati, oltre a rischiare di non poter più usare SoC di terze parti. Alla luce di tutto ciò, c'è chi in rete ipotizza che Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro possano essere a tutti gli effetti gli ultimi top di gamma.

Le problematiche affrontate da Huawei potrebbero mettere in serio rischio il suo business degli smartphone

For the latest news, I’ll elaborate a bit on the Mate 40 series situation.

Not just last Kirin but last flagship phone at this point. Huawei's hanging rope is already tight. — Teme (特米)😷 (@RODENT950) August 17, 2020

A darci questa indiscrezione non è un leaker cinese a caso di quelli che girano su Weibo, bensì Teme, insider che spesso e volentieri ha anticipato novità da parte di Huawei. Sono suoi molti dei rumor che ci hanno aiutato a delineare la scheda tecnica che caratterizzerà proprio i succitati Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro. E proprio fra queste indiscrezioni si vociferava che a bordo degli smartphone dovremmo trovare il Kirin 9000. Un SoC non a caso, dato che si tratterebbe dell'ultimo SoC proprietario, dato che HiSilicon non può più produrseli in casa.

Ma le brutte notizie non si limiterebbero al solo mondo dei chipset: a questo punto Huawei Mate 40 sarebbe l'ultimo flagship di Huawei. Una notizia che, se confermata, avrebbe del clamoroso, cambiando non poco gli equilibri nel mercato globale degli smartphone. Non potendo più contare sui propri chipset, in rete circola il rumor che vedrebbe Huawei P50 mosso dal SoC MediaTek Dimensity 2000. Ma dato che le ultime normative USA potrebbero impedirle di commerciare anche con MediaTek, a questo punto le cose si complicano e non poco. È altresì possibile che con “ultimo flagship” Teme possa intendere che, non avendo un chipset Kirin di fascia alta, i telefoni Huawei non siano considerabili all'altezza della competizione.

