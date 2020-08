Huawei Mate 40 Pro: nuove immagini del display Waterfall

Il prossimo Mate 40 è sicuramente uno degli smartphone cinesi più attesi dell'anno, grazie anche ai vari leak svelati in queste settimane che ne hanno mostrato le prime specifiche, pur rimanendo sempre avvolti in un superficiale mistero. Da poche ore però, sono online le specifiche sia di Huawei Mate 40 che del fratello maggiore 40 Pro ed è venuto fuori anche il prezzo dei vari tagli di memoria. Ovviamente si tratta di informazioni da prendere come semplici indiscrezioni, tuttavia rappresentano un utile punto di partenza in attesa di notizie ufficiali da parte del colosso cinese.

Aggiornamento 02/08: dopo le immagini render di Huawei Mate 40 Pro, torniamo a vedere le fattezze del display. Ne parliamo all'interno dell'articolo.

Huawei Mate 40 e 40 Pro quasi senza più segreti: svelati in un leak specifiche e prezzo

Design, display e software

Delle varie specifiche trapelate su Huawei Mate 40 e 40 Pro, si conosce purtroppo ancora poco sul design, che però pare essere non molto lontano da Mate 30 e 30 Pro, quindi con modulo fotocamera circolare. Il leak infatti, si concentra prettamente sulle specifiche ed il prezzo, che abbiamo in maniera completa. Quello che si conosce per quanto riguarda il display, è che saranno entrambi OLED a 90 Hz, ma quello del Pro sarà una soluzione Waterfall a 90°, con particolare risoluzione Quad HD+ a 1333 pixel. Si può già anche venire a conoscenza del software equipaggiato, che dovrebbe essere la nuova EMUI 11.

Aggiornamento 27/07: le foto leaked ci mostrano come sarebbe il display Waterfall di Huawei Mate 40 Pro. Il vetro protettivo evidenzia la curvatura laterale piuttosto accentuata, posto sopra al pannello On-Cell OLED fornito da BOE, Samsung ed LG.

Aggiornamento 28/07: a parlare della scocca di Huawei Mate 40 Pro ci ha pensato Teme, leaker sempre molto affidabile quando si parla dell'azienda. Egli fa presente che la diagonale del display dovrebbe attestarsi sui 6,7/6,8“, salendo rispetto ai 6,53” di Mate 30 Pro.

After raking in the internet for a while, that truth can be found there😏

Sry guys, that Mate 40 body is more fake than Trump's tweets😉,

the vague coloring alone raised doubts, it did not fit the picture at all, also brings that the body is over 90% the same as the Mate 30 pro. pic.twitter.com/goecSYg8oG — Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 26, 2020

Prosegue riprendendo alcune foto comparse in rete, in cui verrebbe mostrata la scocca di Mate 40 Pro. Immagini che non sarebbero veritiere ma che sarebbero state modificate ad hoc per confondere le acque. Ci vorrà ancora tempo prima di capire quali saranno le effettive forme del top di gamma.

Aggiornamento 29/07: il video comparso in rete contiene il presunto vetro protettivo di Huawei Mate 40 Pro. Oltre a notare la doppia curvatura laterale, Mate 40 Pro si discosterebbe dai suoi predecessori per aver abbandonato il notch. Al suo posto troveremmo il display con doppio foro, così come visto sulla serie P40. Se così fosse, ne conseguirebbe la probabile assenza di riconoscimento facciale 3D in favore di un sistema più canonico in 2D. Inoltre, la sua sovrapposizione sullo schermo di Mate 30 Pro conferma la diagonale maggiorata.

M40 pro screen protector compared to the Mate 30 pro shared by 8090 life digital. Full video behind the source link. https://t.co/SjqqH9H5n9 Like i earlier said screen is around 6.7-6.8″ size pic.twitter.com/81BKLNXeo9 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 28, 2020

Aggiornamento 30/07: sulla base di quanto trapelato finora, di Huawei Mate 40 Pro ci vengono mostrate delle immagini render. Non c'è niente di ufficiale, dato che sono immagini concettuali realizzate da un artista 3D in rete, comprensive del display forato con curvatura Waterfall, quad camera circolare e varie colorazioni.

Ma non finisce qua, dato che i rumor parlano di 4 varianti dello smartphone: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Porsche Special Edition e l'inedita Mate 40 Pro+. Huawei sarebbe intenzionata ad allineare la serie Mate 40 con quella P40, pertanto non è un'ipotesi da escludere.

Aggiornamento 02/08: appaiono nuove immagini in rete, mostrandoci quello che dovrebbe essere il vetro temperato di Huawei Mate 40 Pro. Come nel caso precedente, vediamo confermato il display Waterfall con bordi molto fini: speriamo di vedere presto lo schermo nella sua interezza.

Mate 40 pro screen protector, more curved and more round design. pic.twitter.com/VuSsAL4tcK — Teme (特米)😷 (@RODENT950) August 2, 2020

Hardware e batteria

Se andiamo a concentrarci sulle specifiche hardware, i due nuovi flagship della serie Mate hanno alcune caratteristiche che li differenziano, ma non maniera troppo distante. Infatti, il processore è esattamente lo stesso, il tanto agognato Kirin 1020 5G a 5 nm, con GPU Mali-G77 o G78. Le differenze iniziamo a trovarle per quanto riguarda lo speaker che sarà doppio per il Mate 40 e sarà simmetrico per il Mate 40 Pro. I tagli di memoria invece saranno così ripartiti: 6/8 GB di RAM LPDDR5 per il 40 e 8/12 GB per il 40 Pro. In più, lo storage sarà rispettivamente da 128/256 GB e 128/256/512 GB.

Inoltre, la versione standard sarà dotata di mini-jack da 3.5 mm, mentre il Pro ne è sprovvisto. Per quanto riguarda l'impermeabilità, sarà IP53 per quello “minore” e IP68 per il maggiore. Infine, guardando alla batteria, troviamo soluzioni da 4500 mAh e 5000 mAh entrambi con ricarica rapida, da 40W per il Mate 40 e 66W per il 40 Pro, con ricarica wireless da 27W e 40W. In entrambi confermato il riconoscimento del volto sotto al display.

Mate 40 e 40 Pro – Ecco come potrebbero essere le fotocamere

Se guardiamo ai moduli fotocamera, troviamo una soluzione probabilmente tripla per il Huawei Mate 40, dato che pare mancare il ToF che invece è presente su Mate 40 Pro, che sarebbe quindi una soluzione quad camera. Il dubbio però sorge perché non vi si fa riferimento alla fotocamera macro, quindi potrebbero essere addirittura quad camera e penta camera.

Per quanto riguarda gli specifici sensori, troviamo 50 MP per il sensore principale ad entrambi, ma il Pro si avvale di un altro sensore da 50 MP, il già citato ToF ed un teleobiettivo 5x. Il Mate 40 invece avrà un altro modulo da 16 MP ultra-grandangolare ed un teleobiettivo da 3x.

Per le selfie camera, il doppio obiettivo frontale avrà un sensore principale a fuoco fisso da 24 MP per la versione standard e 32 MP con autofocus per la versione premium.

Huawei Mate 40 e 40 Pro – Prezzo e disponibilità

L'informazione che probabilmente cattura più l'attenzione degli utenti è sicuramente in merito al prezzo dei due nuovi Mate: infatti, il Mate 40 avrà un costo da 4499 yuan (565€) per la 6/128, 4999 yuan (628€) per la 8/128 e per la 8/256 5499 yuan, circa 691€. Per quanto riguarda invece il Mate 40 Pro, si parte da 6499 yuan (817€) per la 8/128, 6999 (879€) per la 8/256 e la versione massima da 12/512 con un prezzo di 7999 yuan (1005€). Non vi sono purtroppo notizie in merito alla disponibilità e tanto meno alla data di uscita, che sicuramente sarà in autunno.

