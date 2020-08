Huawei Mate 30 Pro sta tornando, ma “peggio” di prima

È passato quasi un anno dalla presentazione di Huawei Mate 30 Pro e ci avviciniamo al lancio della nuova serie Mate 40. Il nuovo capostipite della famiglia Mate sarà considerabile una prova del fuoco per l'azienda, vista la delicata situazione che sta attraversando. Nel frattempo, Huawei sta testando vie alternative per rimanere in carreggiata nel mercato degli smartphone. Ritrovandosi impossibilità a lanciare nuovi modelli con servizi Google, un modo per “bypassare” questo blocco è riproporre dispositivi già certificati ma sotto una nuova veste.

Una variante inferiore di Huawei Mate 30 Pro sta per essere presentata

A quanto pare anche Huawei Mate 30 Pro avrà lo stesso trattamento che abbiamo già visto applicato a Huawei P30. Nel 2020 sono stati riproposti P30 Lite New Edition e P30 Pro New Edition, sostanzialmente invariati se non per qualche dettaglio. Il motivo? Rilanciare modelli che hanno riscosso buone vendite ma che soprattutto sono dotati dell'ecosistema Google, ormai inutilizzabile su P40 e modelli successivi.

Certificato dall'ente TENAA, questo presunta nuova variante si presenta similare a Huawei Mate 30 Pro, seppur ci siano delle differenze. Con nome in codice LIO-AN00m, ciò che cambia sono i sensori adottati per il comparto fotografico, anche qua caratterizzato dall'iconico modulo circolare. La selfie camera scende da 32 a 16 MP, mentre il sensore primario della quad camera posteriore scende da 40 a 32 MP. Aldilà dei mega-pixel in azione, probabilmente cala anche la qualità, mentre il resto delle specifiche rimane sostanzialmente invariato.

Abbiamo, quindi, uno schermo curvo OLED da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1176 pixel), Kirin 990, 6/8/12 GB di RAM, 128/256/512 GB di storage espandibile, batteria da 4.400 mAh con ricarica 40W e Android 10. C'è anche il sensore ID sotto allo schermo, così come il riconoscimento facciale coadiuvato da un apposito sensore ToF. Non ci resta che attendere la sua presentazione in Europa, dato che ipotizziamo si tratti di una possibile New Edition destinata ai paesi dove è presente Google.

