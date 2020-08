Huawei Mate 30 Pro si aggiorna con le patch di luglio

Si è creata una certa curiosità dietro ai rumor che vedrebbero Huawei Mate 40 Pro avere una miglior esperienza d'uso rispetto a Huawei Mate 30 Pro. Mettendo l'hype per il prossimo top di gamma da parte, per l'attuale Mate è in corso di rilascio un nuovo aggiornamento per Mate 30 Pro. Dopo essersi aggiornato alla più recente EMUI 10.1, questa volta l'update introduce nel software le ultime patch di luglio.

Le patch di luglio fanno il loro debutto a bordo di Huawei Mate 30 Pro

L'aggiornamento di Huawei Mate 30 Pro riguarda l'Europa e comprende al suo interno la build EMUI 10.1.0.237 (C432E6R7P1). Con un peso di 222 MB, l'update introduce esclusivamente le patch di luglio, per migliorare il comparto sicurezza dello smartphone. Se non aveste ancora ricevuto l'aggiornamento via OTA, dovrete attendere il corso delle prossime ore.

Nel caso, nell'attesa di poterlo ricevere vi ricordiamo tutti i rumors legati a Huawei Mate 40, fra display, hardware, software e prezzo di uscita.

