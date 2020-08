Huawei Mate 20 e 20 Pro restano, anche nel 2020, prodotti molto capaci e performanti ed il brand, giustamente, ci punta ancora molto. Dopo aver ricevuto l'ultima versione della EMUI 10.1, hanno iniziato a ricevere a livello globale (quindi presto anche in Italia) l'aggiornamento contenenti le patch di sicurezza Android di luglio 2020, attualmente l'ultima release in attesa delle prime di agosto.

Huawei Mate 20 e 20 Pro: l'ultimo aggiornamento vira sulla sicurezza

Andando a dare uno sguardo al changelog della build d'aggiornamento che stanno ricevendo Huawei Mate 20 e 20 Pro, ci rendiamo conto che la release porta un fixing dedicato prettamente alla sicurezza dello smartphone. Infatti, oltre all'arrivo delle patch di sicurezza Google aggiornate al mese di luglio 2020, sono state risolte alcune criticità della scala CVE, nello specifico 5 gravi e 9 di alto livello. Criticità di entità più bassa non state riscontrate.

Il peso di questo aggiornamento per Mate 20 e 20 Pro è di 303 MB e lo stesso è basato sulla EMUI 10.1, infatti la versione dell'update di Huawei riporta la dicitura 10.1.0.287 (C185E7R1P5). Come annunciato prima, il roll out è su scala globale, ma come sempre bisognerà attendere qualche settimana affinché arrivi su tutti i dispositivi.

