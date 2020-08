I tablet si vendono ancora, specialmente se di Huawei e Lenovo

Quante volte avete sentito dire o avete letto che i tablet non si vendono più? Di sicuro non stiamo parlando del settore tecnologico più florido in circolazione, specialmente da quando i phablet sono diventati una normalità. Nonostante ciò, negli ultimi mesi il mercato dei tablet sta vivendo una crescita quasi inaspettata, forse sull'onda di una pandemia che ha risvegliato nella popolazione il desiderio di un dispositivo votato all'intrattenimento domestico. Due sono i brand che hanno fatto segnare numeri particolarmente positivi, Huawei e Lenovo, le cui soluzioni hanno maggiormente convinto l'utenza in questi ultimi mesi.

Lenovo e Huawei guidano le vendite dei tablet nel mondo, ma la leadership è lontana

Il report di mercato stilato da Canalys parla chiaro: il Q2 2020 ha sorriso ai produttori di tablet, con un boost nelle vendite non da poco. Confrontandolo con il Q2 2019 si registra una crescita annuale del 26.1%, arrivando a toccare circa 37,5 milioni di dispositivi spediti nel periodo che va da aprile a giugno 2020.

Analizzando la top 5 nelle vendite di tablet ecco che Lenovo si pone al primo posto, con un +52,9% rispetto allo scorso anno. In ambito smartphone il produttore non riesce a farsi strada, mentre ben diversa è la situazione in ambito notebook e tablet. È in questo settore che l'azienda taiwanese ha saputo differenziarsi dalla massa, proponendo prodotti economici o stravaganti con la serie Yoga.

Al secondo posto in termini di crescita con il +44,5% c'è Huawei, a dispetto di un ban USA che sembra aver sortito l'effetto opposto a quanto ipotizzato, perlomeno in Asia. Numeri importanti per entrambe le aziende ma che non spostano gli equilibri in termini di classifica. Al primo posto rimane saldamente ancorata Apple, che con i suoi iPad continua a convincere con un notevole distacco rispetto a Samsung. Dal primo al secondo posto c'è uno scarto di circa il 20%, segno che il mondo dei tablet Android deve ancora capire come fare di meglio. Da segnalare la presenza di Amazon nella top 5, segno che le soluzioni Fire continuano ad essere apprezzate dai consumatori.

