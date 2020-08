Il colosso cinese sarà tra i protagonisti di IFA di quest'anno (come da tradizione): la fiera berlinese si terrà dal 3 al 5 settembre e ci aspettiamo novità da parte di tanti produttori, anche se le modalità di svolgimento dell'evento sono limitate a causa dell'attuale situazione. Per quanto riguarda Huawei, di seguito trovate tutti i dettagli sull'evento e come fare per seguire la diretta streaming della conferenza fissata per IFA 2020.

Ecco come fare per seguire la diretta streaming dell'evento Huawei a IFA 2020

Mentre si aspettano novità in salsa Honor, nei giorni scorsi ha fatto capolino una locandina che anticipa le possibili novità presentate durante la fiera di Berlino. Ovviamente il primo pensiero non può che andare al tanto chiacchierato Kirin 9000, prossimo chipset high-end della casa cinese. Per quanto riguarda gli accessori dovrebbe trovare spazio il nuovo Watch GT 2 Pro; inoltre ci aspettiamo anche l'arrivo in Europa del Watch Fit, lo smartwatch dal display rettangolare che ha destato non poco interesse da parte degli appassionati (qui trovate tutti i dettagli). L'appuntamento con il colosso cinese è fissato per il 3 settembre, alle ore 14. Ma come fare per seguire l'evento di Huawei per IFA 2020?

L'evento sarà disponibile tramite la pagina dedicata presente sul sito ufficiale; se siete curiosi di sapere tutto sulle novità di Huawei presentate durante la fiera di Berlino e volete seguire l'evento in nostra compagnia in alto trovate il video alla diretta. Non dimenticate di impostare un promemoria (cliccando direttamente sul video), in modo da non perdere l'evento!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu